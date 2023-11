Wolff blijft bij standpunt: "Kritiek op F1 Las Vegas buiten proporties"

Toto Wolff liet al tijdens de persconferentie voor teambazen op donderdag in Las Vegas weten dat hij respect heeft voor de organisatie voor de Grand Prix van Las Vegas en dat er ook van buitenaf meer respect zou moeten zijn. Dit na de commotie die was ontstaan na het afbreken van VT1 en lang uitstellen van VT2 vanwege een losgeraakte putdeksel. Een kritische noot van een journalist kon de Oostenrijker toen niet waarderen. Sinds die stroef verlopen openingsdag verliep alles in Las Vegas vrijwel vlekkeloos, wat volgens Wolff des te meer laat zien dat de kritiek van tevoren 'buiten proporties' was.

Na de vermakelijke race op zaterdagavond lokale tijd oordeelt Wolff dat de Grand Prix van Las Vegas 'aan alle verwachtingen heeft voldaan'. "Veel dingen die gezegd zijn, lijken een beetje buiten proportie of te negatief, want we verlaten Las Vegas na een geweldig weekend", zegt Wolff. "Het zal zeker de populariteit van de Formule 1 in de Verenigde Staten bevorderd hebben. Ik kan niks negatiefs vinden." Hij komt vervolgens terug op de commotie rondom de putdeksel: "Zoals gezegd stelde dat niks voor. Als ik terugkijk op deze avond, zie ik een spectaculaire race, een geweldig publiek, een mega-evenement en goede gevechten vooraan. Daar zal ik de inaugurele Grand Prix van Las Vegas om herinneren, dat het aan alle verwachtingen heeft voldaan."

Toch blijft dan wel de kwestie van het wegsturen van de fans vlak voor VT2 staan. Urenlang hadden zij gewacht sinds het afbreken van VT1, maar een halfuur voor de geplande start van VT2 (die uiteindelijk nog eens met een halfuur werd uitgesteld) moesten de fans weg uit 'logistieke overwegingen', omdat het personeel ook rust moest krijgen en chauffeurs zelfs tegen de limieten van rijtijden zaten. Hoe dat wegsturen dan niet als iets negatiefs gezien kan worden? "Ik denk dat het donderdag sowieso zo moeilijk was met de putdeksel die loskwam, toen nog rijden van 02.30 uur tot 04.00 uur en ook om te zien of alles in orde was voor de volgende dag", legt Wolff uit. "Het waren onvoorziene omstandigheden en je kunt mensen hier niet zo laat op het circuit laten werken. Voor volgend jaar kunnen we misschien een soort buffer creëren."

Tijdschema aanpassen

Wolff ziet wel een mogelijk verbeterpunt in de vorm van communicatie. "Vaak kan communicatie veel doen om de situatie beter te maken. Ik hoop dat we voor de mensen, die om de juiste redenen boos zijn geworden, een goed pakket kunnen vinden voor volgend jaar, zodat ze van de race kunnen genieten en we ze op een bepaalde manier misschien kunnen terugbetalen voor de ongelukkige situatie."

Gevraagd door Motorsport.com of er voor de editie voor 2024 iets gedaan kan worden om het straffe tijdschema van het evenement te verbeteren, was Wolff het eens met collega-teambazen dat sessies vervroegen een goed idee zou zijn. "Het gaat om de logistiek. Hoe beheer je de verkeerssituatie in Las Vegas [als je de wegen eerder moet afsluiten]? Ik wil niet zoeken naar een haar in mijn soep omdat het zo geweldig was. We kunnen wel in detail kijken naar het tijdschema en misschien de kwalificatie een klein beetje eerder inplannen", doelt hij op de sessie die om middernacht begon. "Maar dat is een detail. Dit hele evenement was fantastisch."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Las Vegas