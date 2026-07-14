Wolff: "Ik sta achter onze focus op performance in de winter, maar betrouwbaarheid moet beter"
Wolff is tevreden met de snelle auto van Mercedes, maar benadrukt dat zijn team elke Grand Prix in 2026 had moeten winnen
Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat hij liever een snelle, onbetrouwbare auto heeft dan het omgekeerde, maar erkent dat het tijd is om de mechanische ongemakken van de W17 uit te bannen.
Mercedes heeft het seizoen 2026 tot nu toe gedomineerd, met alle negen pole-positions voor de Grands Prix – al werd het in een paar sprintkwalificaties verslagen door McLaren en Ferrari.
Ferrari’s Lewis Hamilton zegevierde op eigen kracht in Barcelona, waar een elektrisch probleem Kimi Antonelli vanaf de tweede plaats uit de race haalde, drie weken na een Grand Prix van Canada waarin een vergelijkbaar probleem leidde tot de uitvalbeurt van George Russell vanuit de leiding.
Vervolgens brak de vorige keer, tijdens de Britse GP, Antonelli’s wielkap af, waardoor hij geen aanval kon inzetten op leider Charles Leclerc.
Gevraagd of die betrouwbaarheidsproblemen voortkwamen uit het opzoeken van de limiet en of Mercedes het ‘een beetje moest terugschroeven’, antwoordde Wolff: “Ik denk dat wij zo’n prestatiegerichte organisatie zijn. Aan de chassis- en motorenkant willen we alles eruit persen. Ik zou liever iets dat echt goed is een beetje terugschroeven en een paar van de betrouwbaarheidsproblemen oplossen, dan achter prestaties aanlopen.
“Tot nu toe hebben we zes van de acht races gewonnen? Ik ben de tel kwijt. En ik heb dit liever dan traag en betrouwbaar.” Toen erop werd gewezen dat de stand zeven overwinningen uit negen ronden was, voegde Wolff toe: “Het had negen uit negen moeten zijn.”
Ondanks die problemen heeft Mercedes dit seizoen in de Grands Prix nog altijd meer afstand afgelegd dan elk ander team behalve Ferrari, met 5.215 km van een mogelijke 5.408 km. Onderaan de rangorde staat Aston Martin, dat 3.753 km heeft afgelegd na slechts acht officiële finishes uit de mogelijke 18, al komt dat neer op zeven uit 12 sinds de pauze in april, wat wijst op enige vooruitgang met de problematische Honda-krachtbron.
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