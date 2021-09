Het was inmiddels het slechtst bewaarde geheim in de Formule 1-paddock: de aanstaande overstap van George Russell naar Mercedes. De jonge Brit heeft zich de afgelopen jaren bewezen bij achterhoedeteam Williams, terwijl Mercedes F1-rijder Valtteri Bottas zich steeds minder kon mengen in de strijd om zeges en titels. Daags na de Grand Prix van Nederland werd bekend dat Bottas de overstap maakt naar Alfa Romeo, een dag later volgde de bekendmaking over de komst van Russell naar Mercedes.

“Dit was geen eenvoudig proces of simpele beslissing voor ons”, stelt teambaas Toto Wolff. “Valtteri heeft in de afgelopen vijf seizoenen fantastisch werk geleverd en een essentiële bijdrage geleverd aan ons succes en onze groei."

Voor 2022 wordt er echter gekozen voor Russell, een jongeling waar Wolff alle vertrouwen in heeft: "Kijkend naar 2022, zijn we zeer blij om te bevestigen dat George de kans krijgt om een volgende stap te maken in zijn loopbaan. Hij heeft in elke raceklasse waarin hij heeft gereden races gewonnen. De voorbije drie seizoenen met Williams hebben ons een beeld gegeven wat de toekomst voor hem in de F1 in petto kan hebben”, aldus de Oostenrijker. “Nu is het onze gezamenlijke uitdaging om hem binnen onze omgeving en naast Lewis, de beste F1-coureur aller tijden, verder te laten leren. Ik heb er vertrouwen in dat hun relatie zal groeien. Ze zullen een sterk team vormen en de komende jaren op en naast de baan leveren voor Mercedes.”

Al met al niets dan blije gezichten, maar nu gaat de aandacht weer uit naar de resterende fase van het seizoen 2021: “Er valt een last van onze schouder nu we onze plannen voor 2022 aangekondigd hebben. Nu focussen we ons op de laatste negen races van het seizoen en geven we alles in onze strijd om de wereldtitels.”