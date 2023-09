Toto Wolff: Bitterzoet F1-weekend in Singapore voor Mercedes

Voor Mercedes had er in Singapore meer in gezeten dan alleen de derde plaats van Lewis Hamilton. De Duitse renstal gokte op een tweestopper en daarmee leek het team een serieuze kanshebber te worden voor de zege. Toch kwam het er niet van en tot overmaat van ramp vergooide George Russell zijn podium door zijn auto tegen de muur te planten. Mercedes-teambaas Toto Wolff spreekt dan ook van een weekend met twee gezichten.

"We hebben geprobeerd te winnen en dat lukte niet", begint Wolff tegenover onder andere Motorsport.com. "Ik vond de call die de coureurs en strategen maakten geweldig, het feit dat ze zeiden 'we gaan er voor'. In het ergste geval zouden we tweede en vijfde zijn geworden, maar in het meest gunstige scenario hadden we een één-twee behaald. Ons plan leek zich op bepaalde momenten uit te betalen. Ik ben blij met de auto dit weekend en denk dat we echt alles hebben gegeven."

Over de crash van Russell vlak voor het einde is Wolff opvallend mild. "Ik vind het verdrietig voor George. Hij reed voor 99,99 procent een goed weekend, maar door een fractie van een seconde zijn concentratie te verliezen raakte hij de muur", verklaart de Oostenrijker. "Maar ik heb liever dat hem dit nu overkomt dan dat we dit hebben wanneer we voor de overwinning in het kampioenschap vechten. Dan zou dat echt op hem inwerken, zo'n fout." De 51-jarige teambaas draagt verzachtende omstandigheden voor zijn pupil aan: "We moeten niet vergeten dat dit nog maar zijn tweede jaar in een competitieve auto is. Hij gaf alles en pushte om de race te winnen. Op dat moment was het inhalen van Norris en misschien Sainz alleen mogelijk als je geen millimeter onbenut liet. Lando raakte ook de muur en George reed achter hem en raakte [de muur] iets harder."

Aan de andere kant van de garage zag Wolff Hamilton een topdag hebben. "Hij is goed teruggekomen na de zware dag van gisteren", zegt de teambaas. "Hij had een goede pace vandaag en verdiende dit podium. Het is dus bitterzoet, maar over het geheel genomen ben ik tevreden met de performance en over onze auto dit weekend. Ik geloof dat we ons best hebben gedaan."

'Singapore is een geval apart'

Dat Red Bull een moeilijk weekend kende in Singapore, vindt Wolff niet heel opmerkelijk. "We moeten niet vergeten dat Singapore echt een geval apart is", duidt de Mercedes-topman. "In onze dominante jaren hadden wij het hier ook moeilijk. Ik twijfel er niet aan dat ze op conventionelere banen weer sterk zullen zijn." De Oostenrijker steekt niet onder stoelen of banken dat hij het fijn vond om eens een ander team te zien winnen dan Red Bull. "Het voelt als een breath of fresh air dat we een andere winnaar hebben en een podium zonder hen. Dit zijn de positieve dingen die we uit zo'n dominant jaar moeten halen."