Toto Wolff bijt van zich af: "Straks sta ik nog in de Epstein-files"

Terwijl de wintertests in de aanloop naar het Formule 1-seizoen 2026 nog in volle gang zijn, is er al veel te doen geweest omtrent Mercedes. De Duitse fabrikant werd in eerste instantie al beticht van een truc met de compressieverhouding van de verbrandingsmotor, die dit jaar is verkleind van 18:1 naar 16:1. Deze week kwam daar het verhaal bij dat de brandstof van Petronas mogelijk niet op tijd gehomologeerd is voor de GP van Australië.

De onrust rond zijn team irriteert Toto Wolff mateloos, zo heeft hij tijdens de donderdagse persconferentie in Bahrein duidelijk laten blijken. "Dit is weer zo’n verhaal. Er werd gezegd dat onze compressieverhouding illegaal was, wat totale onzin is, complete onzin. En nu komt het volgende verhaal dat onze brandstof illegaal zou zijn", zei Wolff.

De teambaas van Mercedes zou er dan ook niet raar van opkijken dat er snel meer beschuldigingen volgen. "Ik weet niet waar dat vandaan komt. Misschien bedenken we straks weer wat anders, dat ik in de Epstein-files zou staan", vervolgde de Oostenrijker, die zich haastte om eraan toe te voegen dat hij hiermee een grapje maakte. "Ik weet het niet."

Strijd niet waard

In de persconferentie ging Wolff ook weer in op het rumoer rond de compressieverhouding van de Mercedes-motor. Deze krachtbron voldoet bij statische tests aan de nieuwe compressieverhouding van 16:1, maar vanwege uitzettende materialen zou de motor tijdens het rijden alsnog een verhouding van 18:1 halen.

De kwestie rond de compressieverhouding van de Mercedes-motor is volgens Wolff een storm in een glas water. Foto door: Mark Thompson / Getty Images

Woensdag werd in de F1 Commission besloten dat er gestemd gaat worden over de manier waarop de compressieverhouding gemeten moet gaan worden. De kwestie krijgt dus nog een vervolg, maar Wolff leek de strijdbijl te willen begraven. "We hebben vanaf het begin gezegd dat dit een storm in een glas water leek", antwoordde hij.

"Er kwamen cijfers voorbij waarvan je, als ze klopten, volledig zou begrijpen waarom iemand ertegen zou vechten. Maar uiteindelijk is het de strijd niet waard. Voor ons verandert het niets, of we nu zo doorgaan of overstappen op de nieuwe regels. Het is een proces geweest. Maar we willen ook goede burgers binnen de sport zijn, want het maakt geen groot verschil. We zijn uiteindelijk van standpunt veranderd."

"Filosofisch kun je het ermee oneens zijn, want ik vind dat reglementen er zijn om te worden opgesteld en dat je de FIA daarbij nauw betrokken moet houden, zo hoort het. Maar als je vier andere power unit-fabrikanten hebt die op een bepaald moment enorme druk uitoefenen op de FIA, wat voor keuze heb je dan anders dan meegaan? We voelden ons er zelfs comfortabel bij om op vrijdag in Melbourne een protest in te dienen. Maar is dat wat we willen?"