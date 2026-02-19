Toto Wolff bijt van zich af: "Straks sta ik nog in de Epstein-files"
Teambaas Toto Wolff is helemaal klaar met de onrust rond de compressieverhouding van de Mercedes-motor en de verhalen dat de brandstof van Petronas mogelijk niet op tijd gehomologeerd kan worden.
Foto door: Erik Junius
Terwijl de wintertests in de aanloop naar het Formule 1-seizoen 2026 nog in volle gang zijn, is er al veel te doen geweest omtrent Mercedes. De Duitse fabrikant werd in eerste instantie al beticht van een truc met de compressieverhouding van de verbrandingsmotor, die dit jaar is verkleind van 18:1 naar 16:1. Deze week kwam daar het verhaal bij dat de brandstof van Petronas mogelijk niet op tijd gehomologeerd is voor de GP van Australië.
De onrust rond zijn team irriteert Toto Wolff mateloos, zo heeft hij tijdens de donderdagse persconferentie in Bahrein duidelijk laten blijken. "Dit is weer zo’n verhaal. Er werd gezegd dat onze compressieverhouding illegaal was, wat totale onzin is, complete onzin. En nu komt het volgende verhaal dat onze brandstof illegaal zou zijn", zei Wolff.
De teambaas van Mercedes zou er dan ook niet raar van opkijken dat er snel meer beschuldigingen volgen. "Ik weet niet waar dat vandaan komt. Misschien bedenken we straks weer wat anders, dat ik in de Epstein-files zou staan", vervolgde de Oostenrijker, die zich haastte om eraan toe te voegen dat hij hiermee een grapje maakte. "Ik weet het niet."
Strijd niet waard
In de persconferentie ging Wolff ook weer in op het rumoer rond de compressieverhouding van de Mercedes-motor. Deze krachtbron voldoet bij statische tests aan de nieuwe compressieverhouding van 16:1, maar vanwege uitzettende materialen zou de motor tijdens het rijden alsnog een verhouding van 18:1 halen.
De kwestie rond de compressieverhouding van de Mercedes-motor is volgens Wolff een storm in een glas water.
Foto door: Mark Thompson / Getty Images
Woensdag werd in de F1 Commission besloten dat er gestemd gaat worden over de manier waarop de compressieverhouding gemeten moet gaan worden. De kwestie krijgt dus nog een vervolg, maar Wolff leek de strijdbijl te willen begraven. "We hebben vanaf het begin gezegd dat dit een storm in een glas water leek", antwoordde hij.
"Er kwamen cijfers voorbij waarvan je, als ze klopten, volledig zou begrijpen waarom iemand ertegen zou vechten. Maar uiteindelijk is het de strijd niet waard. Voor ons verandert het niets, of we nu zo doorgaan of overstappen op de nieuwe regels. Het is een proces geweest. Maar we willen ook goede burgers binnen de sport zijn, want het maakt geen groot verschil. We zijn uiteindelijk van standpunt veranderd."
"Filosofisch kun je het ermee oneens zijn, want ik vind dat reglementen er zijn om te worden opgesteld en dat je de FIA daarbij nauw betrokken moet houden, zo hoort het. Maar als je vier andere power unit-fabrikanten hebt die op een bepaald moment enorme druk uitoefenen op de FIA, wat voor keuze heb je dan anders dan meegaan? We voelden ons er zelfs comfortabel bij om op vrijdag in Melbourne een protest in te dienen. Maar is dat wat we willen?"
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Tweede F1-wintertest Bahrein live: Verstappen werkt racesimulatie af
Norris deelt kritiek Verstappen: "Maar ik ga mijn baan niet inruilen"
Toto Wolff bijt van zich af: "Straks sta ik nog in de Epstein-files"
Ferrari introduceert unieke achtervleugel tijdens F1-wintertest Bahrein
Analyse: Waarom alle Mercedes-lof voor de Red Bull-motor niet het hele verhaal vertelt
Max Verstappen lacht om uitspraken Wolff: “Toto is een nul vergeten bij de pk’s!”
Wolff bevestigt: Mercedes-AMG drong aan op verzetten NLS-race voor Verstappen
Max Verstappen tweede in productieve ochtend F1-testdag Bahrein, Norris snelste
F1-update: Verstappen voorspelde dit jaren geleden al, stemming over motorentruc Mercedes
Russell voert tijdenlijst aan in Bahrein, FIA test nieuwe startprocedure
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties