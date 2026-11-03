Formule 1 GP van Mexico

Toto Wolff biedt excuses aan Russell aan na Mercedes-problemen in GP van Mexico

Toto Wolff gaf toe dat het team George Russell in de steek had gelaten nadat een probleem met de energiedeploy zijn Mexican GP had gehinderd

Lydia Mee

Gepubliceerd: 3 nov 2026, 15:44

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Toto Wolff, Mercedes

Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde dat het Formule 1-team uit Brackley George Russell had 'laten zitten' nadat een probleem met de energieafgifte zijn start bij de Grand Prix van Mexico had verpest.

Russell startte als tweede nadat hij pole position op slechts 0,009 seconde had gemist ten opzichte van zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton, maar verloor terrein bij de start. Daarna kreeg hij een tijdstraf van 10 seconden voor een botsing in de eerste ronde met Red Bull-coureur Isack Hadjar.

Terwijl Russells teamgenoot Kimi Antonelli als derde finishte en zijn eerste kampioenschapstitel pakte, bleef Russell steken op de zesde plaats.

"We hebben hem vandaag opnieuw volledig laten zitten", zei Wolff na de race tegen Sky Sports F1. "Op dit moment weten we niet wat er is gebeurd. Ik denk dat hij hier voor de zege reed en toen kwam dat gebrek aan energie, dat zijn race verpestte.

"We hebben twee coureurs, niet één. De auto werkte dit jaar gewoon niet voor hem. En dan pech zoals vandaag, we moeten het gewoon voor hem oplossen.

Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Dit is een heel moeilijk moment voor hem; een heel, heel, heel moeilijk moment. Mijn doel is om hem de uitrusting en de steun te geven die hij nodig heeft om voor een kampioenschap te vechten."

Russells zesde plaats betekende dat hij van de tweede naar de vierde plek in de coureursstand zakte. De Brit staat nu 11 punten achter nummer twee Max Verstappen en negen punten achter nummer drie Hamilton.

Beelden waarop te zien is dat Wolff na de race zijn excuses aanbiedt aan Russell kregen al snel veel aandacht op sociale media. "Ik heb veel respect voor George gekregen. Het is hem ontglipt, maar hij is er eerlijk gezegd met veel waardigheid mee omgegaan. Een beter mens dan ik", reageerde een fan op Reddit.

"Ik ben de tel kwijtgeraakt hoe vaak Toto dit seizoen zijn excuses aan George heeft moeten aanbieden", plaatste een andere fan, terwijl iemand anders reageerde: "Ik hoop echt dat ze het oplossen en dat hij volgend jaar vechtend terugkomt."

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Marco Bezzecchi gooit handdoek nog niet in de ring in MotoGP-titelstrijd



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Maleisië



9 min



Marco Bezzecchi gooit handdoek nog niet in de ring in MotoGP-titelstrijd





Waarom Honda’s power unit in Mexico na vijf ronden de geest gaf



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



12 min



Waarom Honda’s power unit in Mexico na vijf ronden de geest gaf





Waarom MotoGP met aanpak Qatar Grand Prix een hele generatie fans kan vervreemden



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Maleisië



4 u



Waarom MotoGP met aanpak Qatar Grand Prix een hele generatie fans kan vervreemden





Hadjar wijt aanvaring met Russell die zijn GP van Mexico 'verpestte' aan zichzelf



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



4 u



Hadjar wijt aanvaring met Russell die zijn GP van Mexico 'verpestte' aan zichzelf

Vorig artikel Waarom Honda’s power unit in Mexico na vijf ronden de geest gaf

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Lydia Mee





Leclerc verwijdert social media-apps om ‘dwaze’ geruchten rond Vasseur



Formule 1



Formule 1



GP van Bahrein



1 m



Leclerc verwijdert social media-apps om ‘dwaze’ geruchten rond Vasseur





Laurent Mekies krijgt credits voor einde aan 'vloek' tweede Red Bull-zitje



Formule 1



Formule 1



GP van Bahrein



1 m



Laurent Mekies krijgt credits voor einde aan 'vloek' tweede Red Bull-zitje





Naomi Schiff: Kimi Antonelli maakt zichzelf bang onder F1-titeldruk



Formule 1



Formule 1



GP van Bahrein



1 m



Naomi Schiff: Kimi Antonelli maakt zichzelf bang onder F1-titeldruk

Meer van

George Russell





Mercedes beboet nadat George Russell mediamomenten na F1 GP Mexico overslaat



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



20 u



Mercedes beboet nadat George Russell mediamomenten na F1 GP Mexico overslaat





Russell: Mercedes buiten prestatievenster bij GP van Mexico



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



2 d



Russell: Mercedes buiten prestatievenster bij GP van Mexico





Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



8 d



Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette

Meer van

Mercedes





Marco Antonelli: "Ik zag de kampioen in Kimi na zijn crash in Australië"



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



4 u



Marco Antonelli: "Ik zag de kampioen in Kimi na zijn crash in Australië"





Kimi Antonelli noemt keerpunt in seizoen op weg naar F1-titel



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



5 u



Kimi Antonelli noemt keerpunt in seizoen op weg naar F1-titel





Hoe George Russell in Bakoe zijn grootste polemarge ooit pakte



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Azerbeidzjan



1 m



Hoe George Russell in Bakoe zijn grootste polemarge ooit pakte

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



1 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



2 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



3 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026





Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



8 d



Door Jake Boxall-Legge



Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer