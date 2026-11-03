Formule 1 GP van Mexico
Toto Wolff biedt excuses aan Russell aan na Mercedes-problemen in GP van Mexico
Toto Wolff gaf toe dat het team George Russell in de steek had gelaten nadat een probleem met de energiedeploy zijn Mexican GP had gehinderd
Lydia Mee
Gepubliceerd: 3 nov 2026, 15:44
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Toto Wolff, Mercedes
Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde dat het Formule 1-team uit Brackley George Russell had 'laten zitten' nadat een probleem met de energieafgifte zijn start bij de Grand Prix van Mexico had verpest.
Russell startte als tweede nadat hij pole position op slechts 0,009 seconde had gemist ten opzichte van zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton, maar verloor terrein bij de start. Daarna kreeg hij een tijdstraf van 10 seconden voor een botsing in de eerste ronde met Red Bull-coureur Isack Hadjar.
Terwijl Russells teamgenoot Kimi Antonelli als derde finishte en zijn eerste kampioenschapstitel pakte, bleef Russell steken op de zesde plaats.
"We hebben hem vandaag opnieuw volledig laten zitten", zei Wolff na de race tegen Sky Sports F1. "Op dit moment weten we niet wat er is gebeurd. Ik denk dat hij hier voor de zege reed en toen kwam dat gebrek aan energie, dat zijn race verpestte.
"We hebben twee coureurs, niet één. De auto werkte dit jaar gewoon niet voor hem. En dan pech zoals vandaag, we moeten het gewoon voor hem oplossen.
Toto Wolff, Mercedes
Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
"Dit is een heel moeilijk moment voor hem; een heel, heel, heel moeilijk moment. Mijn doel is om hem de uitrusting en de steun te geven die hij nodig heeft om voor een kampioenschap te vechten."
Russells zesde plaats betekende dat hij van de tweede naar de vierde plek in de coureursstand zakte. De Brit staat nu 11 punten achter nummer twee Max Verstappen en negen punten achter nummer drie Hamilton.
Beelden waarop te zien is dat Wolff na de race zijn excuses aanbiedt aan Russell kregen al snel veel aandacht op sociale media. "Ik heb veel respect voor George gekregen. Het is hem ontglipt, maar hij is er eerlijk gezegd met veel waardigheid mee omgegaan. Een beter mens dan ik", reageerde een fan op Reddit.
"Ik ben de tel kwijtgeraakt hoe vaak Toto dit seizoen zijn excuses aan George heeft moeten aanbieden", plaatste een andere fan, terwijl iemand anders reageerde: "Ik hoop echt dat ze het oplossen en dat hij volgend jaar vechtend terugkomt."
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- Het Motorsport.com-team
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