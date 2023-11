Wolff bevestigt gesprekken over aanpassen sprintformat F1

Het huidige sprintformat van de Formule 1 kan op heel wat kritiek rekenen. Zo is bijvoorbeeld Ferrari-coureur Carlos Sainz niet te spreken over de huidige opzet. In gesprek met Sky F1 bevestigt Toto Wolff dat er gesprekken zijn om het format aan te passen. Volgens de Oostenrijker ligt er een voorstel op tafel om de sprint shootout naar vrijdag te verplaatsen, de sprintrace naar zaterdagochtend en de kwalificatie voor de Grand Prix op zaterdagmiddag af te werken. "We hebben het daar over met Stefano [Domenicali, baas van het FOM]. Het is zijn beslissing, maar het correleert [met het voorgestelde format] allemaal wat duidelijker met elkaar", verklaart de topman van Mercedes.

De 51-jarige teambaas vindt het ook logischer om de sprints en de Grands Prix los van elkaar af te werken en de namen van de kwalificatiesessies meer op elkaar te laten lijken. "Je hebt dan een sprintkwalificatie en een Grand Prix-kwalificatie", vertelt Wolff bij Sky. Ook de opzet van het weekend kan op kritiek rekenen vanuit de man uit Wenen, zo vertelt hij voor de kwalificatie voor de Grand Prix. "Ik bedoel, ik weet niet eens welke sessie er nu komt." Wolff denkt dat ook de mensen voor de buis niet begrijpen hoe het format precies werkt en denkt dat het voor de hele F1-wereld beter is om een ander format toe te passen. "Daar hebben wij als teams dezelfde doelen in als de F1", aldus Wolff.

Als het beslissingsproces in handen van de Oostenrijkse teambaas zou liggen, dan was het sprintformat helemaal de deur uitgegaan. "Ik heb wel vaker gezegd dat ik geen voorstander ben van deze [sprint]weekends", zegt de uitgesproken Wolff. "Maar als ze zinvol zijn vanuit het oogpunt van het publiek, dan moeten we het natuurlijk doen." Juist op dat laatste punt haakt Wolff in op de woorden van Red Bull-teambaas Christian Horner. Die stelde voor om aan het einde van het seizoen de fans naar hun mening te vragen over de noodzaak van een sprintweekend.