Formule 1 Wintertest Bahrein I

Wolff bevestigt: Mercedes-AMG drong aan op verzetten NLS-race voor Verstappen

Toto Wolff heeft bevestigd dat Mercedes-AMG een actieve rol heeft gespeeld bij het aanpassen van de kalender van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), met als doel ruimte te creëren voor deelname van Max Verstappen.

Erwin Jaeggi Ronald Vording
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Mercedes-AMG GT3

Foto door: Miguel Reis / NurPhoto via Getty Images

De viervoudig Formule 1-kampioen wil dit jaar graag meedoen aan de 24 uur van de Nürburgring, maar daarvoor moet hij wel in actie komen in één van de voorbereidingsraces. Voorafgaand aan de enduranceklassieker, die plaatsvindt in het weekend van 16 en 17 mei, stonden aanvankelijk echter alleen races in de NLS gepland die samenvielen met een Formule 1 Grand Prix.

Lees ook:

Mercedes-AMG, dat Verstappen Racing dit jaar van auto’s voorziet, had daarom een verzoek bij de NLS-organisatie ingediend om een wijziging door te voeren in de kalender, om zo een eventuele deelname van Max Verstappen aan de 24 uur van de Nürburgring toch mogelijk te maken. Naar verluidt zouden zelfs Mercedes-Benz-topman Ola Källenius en Mercedes F1-teambaas Toto Wolff zich met de zaak hebben bemoeid.

"Het was niet zozeer ik persoonlijk", zegt Wolff hierover tegenover de media in Bahrein, waaronder Motorsport.com. "Het was Mercedes-AMG samen met de NLS-organisatie. Het is simpelweg in het voordeel van alle betrokkenen en van de serie zelf."

Verstappen racete vorig jaar al met een Porsche 718 Cayman GT4 CS en een Ferrari 296 GT3 op de Nordschleife om zo de licenties te behalen die nodig zijn om deel te mogen nemen aan de 24 uur van de Nürburgring. In de GT3 ging dat zeer voortvarend. Samen met Chris Lulham boekte hij meteen een indrukwekkende overwinning.

Volgens Wolff is de impact van Verstappens deelname op de zichtbaarheid van de NLS enorm. "Ik weet de exacte cijfers niet meer, maar de races waaraan Max deelnam, trokken wel honderd keer meer kijkers op YouTube dan een normale NLS-race. Het ging van zo’n 10.000 naar 750.000 of iets in die orde van grootte. Dan is het eigenlijk een no-brainer om zo’n datum aan te passen."

De NLS maakte eind januari bekend dat de datum van een van de voorbereidingsraces voor de 24 uur van de Nürburgring is veranderd. De tweede NLS-wedstrijd is een week naar voren gehaald, waardoor deze nu tussen de Grands Prix van China en Japan valt. Daarmee is precies de ruimte gecreëerd die Verstappen nodig heeft om in actie te kunnen komen op de Nordschleife. Wolff ziet die beslissing als een win-winsituatie: "Het is geweldig voor de 24 uur van de Nürburgring en voor de fans om Max daar te hebben, en natuurlijk genieten wij ervan dat hij in een Mercedes rijdt."

Lees ook:

