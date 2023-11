In Abu Dhabi werden teambazen Toto Wolff en zijn collega Fred Vasseur door de FIA op het matje geroepen voor hun kleurrijke taalgebruik tijdens de officiële persconferentie van vorige week in Las Vegas. De Ferrari-teambaas had een scheldwoord gebruikt toen hij zijn frustraties even de vrije loop liet, omdat hij gefrustreerd was door het putdekselincident die het chassis van Carlos Sainz compleet vernielde. De Mercedes-teambaas kreeg een tik op de vingers nadat hij de Las Vegas-Grand Prix had geprobeerd te verdedigen na het fiasco op de vrijdagavond.

Sky Sports vroeg naderhand aan Wolff hoe zijn bezoek bij de stewards is verlopen. “Het was fantastisch. De tweede keer dat ik ergens werd opgeroepen. De laatste keer was in 1984, op school, toen ik twaalf was", grapt hij. Vervolgens gaat de Oostenrijker op serieuze noot verder: “Ik denk dat we rolmodellen zijn. We vertegenwoordigen de sport en sommigen van ons spreken niet van oorsprong Engels, dus het F-woord glipt er wat makkelijker uit. Ik denk dat niemand die zich bezighoudt in de auto, of daarbuiten, en naar wie opgekeken wordt door jonge mensen dat soort taalgebruik zou moeten gebruiken."

Het is niet ongebruikelijk dat coureurs of teambazen grof taalgebruik gebruiken. De regie is immers de hele race bezig om de uitlatingen van geëmotioneerde coureurs weg te piepen. Netflix-serie Drive to Survive doet daarentegen iets minder goed zijn best om scheldwoorden te verhullen. De FIA heeft in zijn uitspraak tegen Wolff geaccepteerd dat ‘het betreffende taalgebruik in dit geval ongebruikelijk was en is uitgelokt door een abrupte woordenwisseling tijdens de persconferentie' en dat het daarom 'niet als typisch gezien wordt' voor Wolff. De FIA leek het daarom voldoende om slechts een waarschuwing te geven.

Wolff gaat verder in op het vloekincident: “Wij allemaal – of het nou de coureurs, teamvertegenwoordigers of FIA-officials zijn – moeten het sportief reglement naleven. We moeten beslissingen nemen zoals voorgeschreven staat in het Concorde-verdrag. We moeten de ethische code van de FIA naleven, iedereen. Ik sta erachter dat we met zijn alleen stoppen met vloeken”, meent de teambaas.