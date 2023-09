De Formule 1 hield in de eerste seizoenshelft van 2023 al de vleugels van teams nauwlettend in de gaten. De FIA vermoedde namelijk dat er bij enkele teams sprake was van vleugels die te veel doorbuigen en zodoende lijkt er een nieuwe flexi-wing-saga te komen in de Formule 1. Naar verluidt werden enkele teams, waaronder Aston Martin, geadviseerd om veranderingen aan het ontwerp van hun voorvleugel door te voeren, zodat ze geen regels zouden overtreden. De FIA heeft vervolgens in Zandvoort een technische richtlijn, TD018, uitgevaardigd aan de teams die vanaf de Grand Prix van Singapore van kracht wordt.

In TD018, ingezien door Motorsport.com, staat beschreven wat volgens het bestuursorgaan onacceptabele ontwerpen zijn met betrekking tot flexibele vleugels. Dat de FIA nu in actie komt, komt doordat men vermoedt dat teams gebruikmaken van verfijnde systemen die elementen van de voor- en achtervleugel op een manier laten bewegen die niet opgemerkt kan worden tijdens de reguliere test met belasting. De FIA maakt in TD018 duidelijk dat 'ontwerpen die gebruikmaken van plaatselijke conformiteit of vrijheidsgraden niet zijn toegestaan'.

In Singapore, de eerstvolgende race, zullen dus de eerste gevolgen van deze technische richtlijn zichtbaar zijn. Mercedes-teambaas Toto Wolff is benieuwd of en zo ja welke teams terugvallen als gevolg van deze ingreep. "Het zal interessant worden", voorspelt Wolff. "Bij Aston Martin zie je al dat ze een stap terug hebben gezet nu hun vleugel minder beweegt, maar ik ken de details niet. Laten we het afwachten." Zelf hoopt Wolff vooral dat het dominante Red Bull wat aan tijd inboet, al gaat hij daar niet vanuit. "Ik weet niet wie er meer van profiteert dan anderen, maar wie weet is Red Bull misschien ineens een halve seconde langzamer. Dat zou mooi zijn, maar ik denk niet dat dat het geval zal zijn", aldus de Oostenrijker.

Voor die race in Singapore, door de lengte van het circuit en de 62 ronden die de coureurs afleggen een van de intensiefste races van het jaar, durft Wolff geen voorspelling te doen over de prestaties van Mercedes. "Dit jaar en vorig jaar ben ik voorzichtig geweest in mijn voorspellingen. Ik zou kunnen zeggen: 'Hoge downforce, hoera. We zullen volgende week of over twee weken op de staart van Red Bull zitten.' Maar dat weet je niet, dat is de waarheid. De teams op de plaatsen twee tot zes kunnen behoorlijk dicht bij elkaar zitten. De ene keer zijn wij het, dan weer Ferrari, McLaren of Aston Martin. Maar we hebben potentie om met beide auto's te scoren, we staan solide op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap en hopelijk binnenkort derde in het coureurskampioenschap. We leveren zeker het best mogelijke werk gezien het gebrek aan performance van die auto."

Giedo van der Garde over zegereeks Max Verstappen: "Hij kan er wel eens 13 of 14 van maken"