Wolff benadrukt: Vertrek Elliott niet gevolg van prestaties Mercedes F1

Eerder deze week maakte Mercedes bekend dat het na elf jaar afscheid neemt van Mike Elliott, die de laatste maanden als Chief Technical Officer (CTO) actief was bij het Formule 1-team. Elliott, die van rollen was gewisseld met technisch directeur James Allison, werd geprezen om zijn harde werk en bijdragen aan het ongekende succes van het team, dat acht jaar op rij de constructeurstitel veroverde. Elliott stelde dat het zijn eigen beslissing was, aangezien hij toe was aan een pauze van deze sport. Toch kwamen er vragen of het te maken had met de tegenvallende prestaties van Mercedes sinds 2022, maar teambaas Toto Wolff benadrukt dat dat niet het geval is.

"Nee, Mike was vele, vele jaren mijn nummer één werknemer voor wat betreft prestaties", zegt Wolff tegen Sky Sports F1. "We zullen een van de slimste mensen in deze industrie missen. Het eiste gewoon zijn tol, al die jaren. Ik vind het bewonderenswaardig dat iemand kan zeggen: 'Weet je wat, ik moet iets anders doen.' Als iemand sterk is en zegt: 'Ik ben er klaar mee voor nu', dan is dat goed. [Het ontwerp van de auto] is nooit de beslissing van één man. Als groep proberen we de snelste raceauto te bouwen en we waren duidelijk al dusdanig ver met het ontwerp dat we dachten dat we het misschien te boven waren. Dat was niet het geval", geeft de Oostenrijker toe. "Dat is waarom we [het concept] veranderden. We hebben veel pleisters op de auto geplakt om competitiever te zijn, zoals we nu zien. Maar dat heeft geen enkel verband [met het vertrek van Elliott]."

Met het vertrek van Elliott vindt er een verschuiving in de top van Mercedes plaats, met de vraag wie hem op termijn gaat vervangen. Wolff stelt dat zijn vertrek geen invloed zal hebben op de ontwikkeling van de bolide voor 2024. "Het is niet de schuld van één persoon als de auto niet presteert. Die ene persoon kan de auto ook niet in zijn eentje sneller maken. We hebben zulke krachten binnen de organisatie, dat als je er eentje weghaalt, de rest het wel opvangt en vice versa. Ik denk niet dat dat volgend jaar iets gaat veranderen."