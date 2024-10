Te midden van alle onrust bij Red Bull Racing hoopte Mercedes-teambaas Toto Wolff Max Verstappen te kunnen verleiden tot een overstap naar zijn Formule 1-team. De Oostenrijker had een zitje voor 2025 beschikbaar na het aangekondigde vertrek van Lewis Hamilton en hij zag in Verstappen de ideale opvolger. Tegelijkertijd liet Wolff ook weten de juniorrijder Andrea Kimi Antonelli een serieuze optie te vinden. Uiteindelijk kreeg de Italiaan het zitje, nadat de 18-jarige coureur indruk maakte tijdens de F1-tests die hij afwerkte.

Voor Wolff is het vastleggen van Antonelli het einde van een onstuimige zoektocht naar een coureur. De jonge rijder uit Bologna en zijn teamgenoot George Russell hebben dan wel een contract dat eind 2025 afloopt, maar Wolff heeft meermaals uitgesproken dat hij hoopt dat beide rijders lang Mercedes-coureurs blijven. In gesprek met Motorsport.com laat de invloedrijke teambaas dan ook weten te stoppen met het flirten met Verstappen.

"Ik heb dit dacht ik al een keer eerder gezegd, maar we moeten het vertrouwen aan de coureurs geven die je in je team hebt. Ze hebben de maximale steun nodig om succesvol te zijn. Pas als alles misgaat onderzoek je andere opties. Anders ben je voor mijn gevoel buiten de deur aan het flirten terwijl je een relatie wil laten werken. Dat werkt nooit, dus ik ga niet flirten", aldus Wolff. "Alleen als ik wat wil veranderen of op zoek ben naar verandering, dan ga ik het gesprek weer aan. Zo werkt het bij hem [Verstappen] ook. We staan in dat opzicht aan dezelfde kant."

Wat gaat Russell doen?

Wolff wil dus heel graag dat Russell blijft, maar onlangs liet Red Bull-teambaas Christian Horner zich ontvallen dat hij erg geïnteresseerd is in de diensten van de rijder uit King's Lynn. Wolff denkt dat de tweevoudig racewinnaar er goed aan zou doen om de uitdagingen die er bij Mercedes liggen aan te gaan. "Elke topcoureur weet dat hij in F1 in gevecht met zijn teamgenoot moet, of ze nu jong of oud zijn. George heeft nu drie jaar gevochten tegen Lewis Hamilton, wat misschien wel de beste coureur ooit is. Ik denk dat hij het goed gaat doen tegenover dit jonge talent [Antonelli], waar veel van wordt verwacht", aldus de man uit Wenen.