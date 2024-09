Op vrijdag was Mercedes met een zevende en elfde tijd in de tweede vrije training in Singapore verre van tevreden, maar in de derde oefensessie liet George Russell zien dat er wel degelijk wat te halen valt voor de Duitse renstal. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is er hard gewerkt om de auto beter te maken, maar is het bijna een toevalstreffer dat het resultaat nu zo goed is.

"Met deze auto's weet je het eigenlijk nooit", vertelt Wolff in gesprek met Sky F1 na afloop van VT3 in Singapore. "We hebben de auto bijna letterlijk binnenstebuiten gekeerd en het lijkt erop dat we nu in een betere window zitten, maar als we nu naar de rangschikking kijken ziet het er nog een beetje gek uit. Lando [Norris] is zo ver voor de rest en de verschillen tussen de teamgenoten is ook opvallend groot."

De woorden van Wolff worden ondersteund door de snelste rondetijden van de F1-coureurs in de laatste vrije training. Zo was Lewis Hamilton bijna acht tienden langzamer dan Russell, terwijl het verschil bij Red Bull Racing nog groter was. Max Verstappen klokte een vierde tijd, waarmee hij bijna een seconde sneller was dan Sergio Pérez die eindigde op een vijftiende plek. Over de verschillen tussen Hamilton en Russell kan Wolff wel een verklaring geven. "Ze hebben allebei een iets andere set-up en hebben [in VT3] wat nieuwe dingen geprobeerd. Het is niet normaal dat we dit soort gaten zien tussen teamgenoten die met dezelfde onderdelen rijden", onthult de invloedrijke Oostenrijker.

Aanpak aangepast op Singapore

Om tot de snelle tijd te komen, werd Russell met een ander plan de baan op gestuurd. "In Singapore is het altijd balanceren tussen langzame rondes en de timing van de snelle", legt Wolff uit. "En dan is het nu al wat aan het afkoelen. Dat gaat straks onder het kunstlicht iets meer gebeuren. Hoeveel is nog niet duidelijk, we hebben nog een paar uur voor de kwalificatie."

De kwalificatie in Singapore is heel belangrijk. Inhalen op de straatjes van het Marina Bay Circuit is erg lastig. "We hopen dat we de snelheid in de auto's houden, want dat is voor ons het beste scenario, maar we weten dat niet zeker", aldus Wolff. "De Ferrari's waren [gisteren] heel snel. Deze rondetijden konden we niet evenaren, maar nu [in VT3] lukte ons dat wel."

Daarmee stelt Wolff niet dat Mercedes de favoriet is voor de pole later vandaag. Hij zet twee andere coureurs bovenaan dat lijstje. "Ik geloof niet dat Charles Leclerc een seconde langzamer is dan Lando Norris. Ik denk dat dit bij het spelletje hoort", stelt de teambaas.