De FIA zorgde kort voor kerst voor ophef door in de International Sporting Code op te nemen dat coureurs voortaan schriftelijk toestemming moeten vragen als zij een politiek statement willen maken. De aanpassing van de regels leidde tot verontwaardigde reacties. De afgelopen jaren oogsten coureurs als Sebastian Vettel en Lewis Hamilton juist veel lof voor de wijze waarop zij hun maatschappelijke betrokkenheid tonen. Een woordvoerder van de autosportbond lichtte toe dat de code is bijgewerkt met het oog op het beginsel dat sport politiek neutraal hoort te zijn en dat de aanpassing in overeenstemming is met de Ethische Code van het Internationaal Olympisch Comité.

“We moeten zien hoe dit in de praktijk uitpakt”, laat Mercedes-teamchef Toto Wolff aan onder andere Motorsport.com weten. “We begrijpen dat sport niet bedoeld is om politiek te bedrijven, maar juist als doel heeft om te verbinden. Ik ben er zeker van dat Mohammed Ben Sulayem en de FIA het goed bedoelen en er de juiste dingen mee willen bereiken. Ze zullen dat ook moeten overbrengen naar de coureurs die in het verleden wat meer van zich hebben laten horen. Maar elke keer wanneer Mohammed en Lewis elkaar spraken, was er sprake van een positief gesprek. Dus ik twijfel er niet aan dat als we met elkaar gaan zitten, het allemaal niet zo strikt is als het nu geschreven staat.”

James Vowles, de nieuwbakken teambaas van Williams, hamert ook op het belang van een dialoog en voegt toe dat hij het geen goede ontwikkeling zou vinden als coureurs de mond wordt gesnoerd. “Als het om politieke statements gaat, vind ik dat coureurs binnen het redelijke de vrijheid moeten hebben om hun mening te uiten, zolang het op een verstandige en gecontroleerde manier gebeurt”, aldus Vowles tegenover onder andere Motorsport.com. “Er moet gewoon een gesprek komen over wat ze hebben veranderd. Dat is het voornaamste. Om dit gesprek via de media te houden, is waarschijnlijk niet de beste manier. Er moet intern een goede discussie over komen, want ik weet zeker dat we allemaal hetzelfde willen: de sport verder laten groeien en de sport verder verbeteren. Maar tegelijkertijd moeten we mensen wel een stem geven.”