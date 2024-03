Wolff baalt van matige F1-kwalificatie Mercedes: "Geen excuses"

Na de derde vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Australië hoopte het team van Mercedes op een goede startplek. Zowel George Russell als Lewis Hamilton kwam in de top-vijf terecht en dat bood perspectief voor de kwalificatie. Het liep echter anders. Hamilton viel in Q2 al buiten de boot en moet zondag als elfde beginnen, Russell deed het met een zevende tijd net een slag beter. Teambaas Toto Wolff is dan ook verre van tevreden over de prestaties van zijn team.

"Dit is heel erg teleurstellend, zeker omdat we in VT3 binnen een tiende zaten", verzucht de Oostenrijker bij Sky F1 na afloop van de kwalificatiesessie. "De omstandigheden waren [in de kwalificatie] een beetje anders, maar er zijn geen excuses. We hebben te maken met een lastige auto, die heel erg precies afgesteld moet worden. Het window is heel klein."

Voorafgaand aan het seizoen sprak Mercedes voorzichtig de verwachting uit het gat naar Red Bull Racing iets te hebben kunnen dichten, maar het tegenovergestelde lijkt te gebeuren. Wolff erkent dat het hem frustreert. "Ik baal ervan dat ik dit nu al zo lang moet zeggen, maar we moeten doorwerken en proberen te verbeteren", legt de teambaas uit. "Het is niet aan een gebrek aan inzet te danken dat we nu staan waar we staan, maar het is gewoon niet goed genoeg."

Onoverbrugbaar

Het verschil is volgens Wolff voorlopig onoverbrugbaar. "Het gat dichten naar Red Bull is voorlopig een illusie, maar we moeten erop blijven vertrouwen dat er meer in deze auto zit", zegt hij daarover. "We zien ook de resultaten als in VT3. Dat kan je niet bereiken met een slechte auto. Het blijft echter zo moeilijk. De auto lijkt steeds in en uit het window te gaan. Het is voor nu waar we het mee moeten doen."

Een van de problemen van de W15 is de instabiele achterkant. Hamilton en Russell klaagden daar de afgelopen races al over, maar volgens Wolff spelen er meer factoren een rol. "Het is complexer. Het gaat over de hele interactie tussen de aerodynamica, mechanica en de banden", onthult de invloedrijke topman. "Het gaat nooit om één ding. We moeten nu door blijven zetten en ons hier doorheen slaan."