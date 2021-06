Wolff over Baku City Circuit: "Niet echt geschikt voor de W12"

Voor Mercedes bleef er na de Grand Prix van Monaco niets anders over dan uithuilen en opnieuw beginnen. De kampioensformatie kende een zwaar tegenvallend weekend aan de Côte d’Azur met een uitvalbeurt voor Valtteri Bottas en een schamele zevende plaats voor Lewis Hamilton. Daarbij moet het team voor het eerst in lange tijd de leidende posities in de twee kampioenschappen (coureurs en constructeurs) afstaan (aan Max Verstappen en Red Bull) en die klap kwam hard aan in Brackley.

Komend weekend krijgen de zilverpijlen in Baku de kans om zich te revancheren, maar of die revanche er ook daadwerkelijk gaat komen is allerminst een zekerheid, zegt teambaas Toto Wolff. “Hoewel het een heel ander stratencircuit is dan Monaco, verwachten we dat het opnieuw een lastig circuit voor ons wordt, dat niet echt geschikt is voor de karakteristieken en eigenschappen van de W12. Red Bull zal opnieuw sterk zijn, terwijl zowel Ferrari als McLaren de laatste tijd grote vooruitgang hebben geboekt.”

Hoewel Wolff zich bij voorbaat al indekt, eist de Oostenrijker wel opperste concentratie en inzet van zijn mensen. “Een belangrijk aandachtspunt voor ons is het benutten van de kansen die we hebben op circuits die niet geschikt zijn voor onze auto. Als de punten voor het oprapen liggen, moeten we ze pakken. Deze strijd zal over en weer gaan en dat is spannend voor de sport en voor ons. We verwachten een nieuwe uitdaging in de straten van de stad en na de resultaten van de laatste race zijn we vastberadener en meer gemotiveerd dan ooit om terug te slaan in Baku.”