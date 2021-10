Wolff: Auto Mercedes staat er “veel beter voor” dan voor zomerstop

Mercedes is dit seizoen in een spannend gevecht verwikkeld met Red Bull Racing om de wereldtitels in de Formule 1. In de eerste helft van het seizoen leek de Oostenrijkse formatie van Max Verstappen en Sergio Perez over de gehele linie over de net iets betere auto te beschikken. Dat werd vooral zichtbaar in de laatste races voor de zomerstop. Na de onderbreking van het seizoen lijkt Mercedes echter beter in staat om zich te weren tegen de bedreiging van Red Bull.

De veranderingen in het technische reglement voor 2021 hebben Mercedes pijn gedaan, maar gaandeweg is het team de W12 “steeds beter gaan begrijpen”, aldus teambaas Toto Wolff. “Hoe meer we ermee reden, hoe meer we situaties konden simuleren en hoe beter we presteerden. Hier waren we met een solide marge eerste en tweede geweest, maar helaas gaat Lewis terug [op de grid]. Het mooie is dat we de snelheid hebben en dat er nog zeven races te gaan zijn. De auto staat er vandaag de dag veel beter voor dan in de lente en zomer.”

"Niemand liever dan Lewis" voor inhaalrace

In Turkije kwam die snelheid tot uiting met de pole van Lewis Hamilton en de tweede tijd van Valtteri Bottas. De zevenvoudig wereldkampioen wisselde echter naar zijn vierde verbrandingsmotor en krijgt daardoor een gridstraf van tien posities, waardoor hij de race vanaf P11 moet aanvangen. De suggestie dat Bottas een rol moet gaan spelen in de opmars van zijn teamgenoot wordt door Wolff afgeschoten en dus moet Hamilton proberen om zelf zijn weg naar voren te banen. De Oostenrijkse teambaas erkent wel dat het een “kleine tegenslag” is dat ook de meeste concurrenten in de top-tien op de mediums beginnen, waardoor er op dat vlak geen strategisch voordeel is.

“Dat is echter zoals het is. Hij kan alleen proberen het beste ervan te maken en er is geen andere rijder die ik liever in de auto wil hebben als het aankomt op inhalen en door het veld komen dan Lewis”, aldus Wolff. “Dat gezegd hebbende, deden we gisteren enkele simulaties van deze situatie en het is heel moeilijk om in verkeer te volgen. Dat is een fenomeen dat we het hele jaar al zien, maar het kan iets zijn dat we morgen moeten tegengaan. Er zullen niet veel meer opties zijn dan om met de strategie iets te proberen en te hopen dat de trein vooraan niet uit het zicht verdwijnt.”

