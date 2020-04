Wolff: Mijn toekomst van ondergeschikt belang door coronavirus

De afgelopen maanden werd er veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van Toto Wolff, die sinds begin 2013 de teambaas is van Mercedes. De Oostenrijker vierde de afgelopen zes seizoenen de nodige successen met het fabrieksteam door alle twaalf mogelijke wereldtitels te pakken. Zijn contract bij Mercedes loopt eind 2020 echter af en dus wordt er flink gespeculeerd over de toekomst van Wolff. Zo werd hij in verband gebracht met de rol als CEO van de Formule 1, waar hij Chase Carey zou vervangen, terwijl hij recentelijk nog gelinkt werd aan het nieuwe F1-project van Aston Martin.

Wolff ontkende bij ÖRF al dat hier sprake van was en dat herhaalt hij tegenover de Oostenrijkse krant Österreich. “In de meeste verhalen die hierover te lezen zijn, tellen mensen één en één op en dan wordt het drie.” Gesprekken met Mercedes over de toekomst zijn gaande, maar staan vanwege het coronavirus wel op een lager pitje. “We zijn in gesprek, maar dit alles is naar de achtergrond gedrukt door corona. We hebben nu allemaal grotere problemen om op te lossen – menselijke problemen in onze bedrijven. Ik word geen CEO van Aston Martin en ik ga daar ook geen strategische investering doen.”

Wolff is goed bevriend met Lawrence Stroll, de eigenaar van Racing Point die sinds kort ook een aanzienlijk belang heeft in Aston Martin. Ook is de Canadees de nieuwe voorzitter van de Britse autobouwer, dat in 2021 terugkeert in de Formule 1. Toch heeft Wolff niet de intentie om bij zijn vriend aan de slag te gaan. “Stroll en zijn team zijn een grote klant van ons raceteam. Ze kopen motoren, versnellingsbakken en ophangingsonderdelen in bij Mercedes. Bovendien is Lawrence al jarenlang een goede vriend van mij – ongeacht onze zakelijke relaties.”