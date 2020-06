Wolff: Motorenafdeling Mercedes moet zich 'heruitvinden'

Cowell werkte sinds 2004 voor Mercedes, sinds 2014 was hij algemeen van Mercedes HPP en daarmee belangrijk voor een groot deel van de successen van de zilverpijlen. Zijn afscheid was intern al enige maanden bekend en dus heeft de stal de tijd gehad om na te denken over zijn opvolging. De Engelsman vetrekt niet direct, hij zal vanaf 1 juli de nieuwe eindverantwoordelijke Hywel Thomas in een adviserende rol assisteren bij het opzetten van een nieuwe structuur voor de afdeling en daarna in ieder geval tot en met 2021 betrokken zijn bij een ander ‘groot project’ van High Performance Powertrains.

In de nieuwe opzet is Thomas niet de enige eindverantwoordelijke. Hij heeft andere competenties dan Cowell, stelt teambaas Toto Wolff in een F1 vodcast. “Het is duidelijk dat Andy [Cowell] een nieuwe uitdaging nodig had en dat begrijp ik volkomen. Hij kwam al in december met de mededeling dat hij iets anders wilde gaan doen en toen hebben we besloten om HPP opnieuw uit te vinden. Zonder één vast aanspreekpunt want Andy is erg charismatisch, een sterke leider met een hoop vaardigheden.” De nieuwe managing director Thomas heeft andere vaardigheden en krijgt een managementteam naast zich, liet Mercedes al eerder weten.

Het vertrek van de succesvolle Cowell leidt dan ook niet tot problemen, denkt Wolff. “We hebben dit eerder meegemaakt. Met het vertrek van Ross Brawn, het vertrek van Bob Bell, Paddy Lowe, Aldo Costa, Mark Ellis. We hebben ze altijd kunnen vervangen met de volgende generatie. Maar we hebben in het verleden ook wel eens ingezien dat we sommige vacatures niet intern konden oplossen. Het beste voorbeeld daarvan is James Allison, die een paar jaar geleden is gekomen.”