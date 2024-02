Wolff roemt agressief ontwerp Red Bull RB20: "Bijzonder moedig"

In 2023 zegevierde Red Bull Racing in 21 van de 22 Grands Prix met de ijzersterke RB19. Waar velen verwachtten dat de formatie in 2024 met een doorontwikkeling van die bolide op de proppen zou komen, onthulde de renstal uit Milton Keynes juist een behoorlijk veranderde RB20. Onderhuids veranderde Red Bull het nodige - onder meer qua lay-out van de diverse koelingselementen - om qua bodywork enkele radicale keuzes te kunnen maken. Zo werd de nieuwe F1-bolide van Max Verstappen en Sergio Pérez voorzien van enkele bijzondere koelinlaten, waaronder de smalle verticale inlaten bij de sidepods die doen denken aan de Mercedes-bolides van de afgelopen twee seizoenen.

Mercedes merkte dat het concept uiteindelijk niet genoeg opleverde en gaat in 2024 weer voor normale sidepods. Dat Red Bull het aandurft om voor een stevige verandering te gaan, vindt Toto Wolff lovenswaardig. "Een bijzonder moedige stap. Als ze conservatief verder waren gegaan, hadden ze de zeer goede auto doorontwikkeld", zegt hij in het programma Sport am Sonntag van ORF. "De data zijn echter leidend in de ontwikkeling en de data hebben waarschijnlijk laten zien dat deze ontwikkelingen van deze nieuwe auto significant meer downforce of betere eigenschappen qua rijgedrag opleveren. Anders had Red Bull het niet gedaan. De afgelopen jaren zijn ze altijd innovatief geweest en waren ze altijd de referentie. Wat dat betreft ben ik ervan overtuigd dat ze weten wat ze doen."

Voor de eigen variant van de zogenaamde zeropods lijkt Red Bull dus naar de Mercedessen van de afgelopen twee jaar gekeken te hebben. Toch denkt Wolff dat het Oostenrijkse team ook op andere fronten inspiratie heeft opgedaan bij zijn renstal. "Er zijn enkele dingen die ze van onze auto hebben overgenomen. Niet alleen de zeropod, maar natuurlijk ook het bodywork van de motorkap dat wij The Great Wall noemden", legt hij uit. "Esthetisch gezien is het niet geweldig, maar het is zinvol. De echte prestaties komen echter door de ondervloer bij deze grondeffect-auto's, waarbij het ook draait om mechanische downforce en de mechanische rijeigenschappen. Op dat vlak waren ze de afgelopen jaren heel sterk en hebben ze waarschijnlijk verder ontwikkeld, al zal het niet zo'n radicale conceptwijziging zijn als je hebt gezien qua bodywork."

Video: Een uitgebreide terugblik op de F1-test in Bahrein