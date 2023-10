Wolff: Afwezigheid heeft niet voor F1-incidenten Mercedes gezorgd

Het was opmerkelijk dat te midden van de afwezigheid Mercedes-teambaas Toto Wolff coureurs George Russell en Lewis Hamilton twee keer met elkaar in aanraking kwamen. De Oostenrijkse topman ontkent na een vraag van Motorsport.com dat het één met het ander te maken heeft. "We hebben er al intern over gelachen, maar ik denk niet dat dit [mijn afwezigheid] een effect heeft gehad", vertelt Wolff. "Ik denk dat we meer vooraan racen en dat we bijna weten hoe het is om niemand voor je te hebben, nu alleen nog de McLarens en Max [Verstappen]. We komen er niet achter [of de afwezigheid iets te maken heeft met de crashes]. Ik ben nu terug."

Ondanks dat over de incidenten alweer gelachen wordt, heeft Mercedes de problemen niet onder het tapijt geveegd. De teamleiding heeft er hard aan gewerkt om potentiële problemen in de kiem te smoren. "Er waren wat onhandige situaties waar we het over hebben gehad", aldus Wolff. "We hebben heel wat besproken, maar de coureurs zijn zich bewust van die situaties. Deze momenten zorgen ervoor dat we alles anders kalibreren en nu moeten we proberen dat we gelijke situaties voorkomen." Wel wil de 51-jarige Oostenrijker er voor waken dat al het racen ingeperkt wordt: "Ze zijn coureurs en racen hard. Je eerste tegenstander is je teamgenoot en ik kijk hier relaxed naar."

Ondanks dat we Wolff niet fysiek aanwezig zagen, was wel op de radio te horen dat de teambaas zich vanuit huis bemoeide met alles omtrent het team. "Ik was helemaal plugged in", vertelt hij. "Ik had een console thuis, dus ik was onderdeel van elke meeting, briefing, debriefing en was bij alle gesprekken." Toch hield de miljonair zich nog enigszins afzijdig: "Je moet de mensen die daar zijn hun werk laten doen. Als je op afstand werkt, hou ik me ook wat meer op de achtergrond. Je kijkt ze niet aan in de gezichten, je ziet de emoties om je heen niet en daarom voel je je op een bepaalde manier wat losgekoppeld. Het is niet iets waar ik van geniet, maar het was wel nodig."

Bekijk hier de beelden van de startcrash tussen Hamilton en Russell in Qatar