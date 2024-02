Wolff neemt afscheid van Hamilton: "Kijken met trots terug"

Na één wereldtitel bij McLaren verruilde Lewis Hamilton het Britse team begin 2013 voor een avontuur bij Mercedes. Waar velen die stap destijds vreemd vonden, heeft de Brit absoluut zijn gelijk gekregen. Tussen 2014 en 2021 werden er acht constructeurstitels behaald, terwijl Hamilton zelf zes keer wereldkampioen werd en ondertussen ook records voor het aantal pole-positions en overwinningen vestigde. Na twee povere seizoenen onder het grondeffectreglement is de koek echter op, zo is nu duidelijk. Hamilton verlaat Mercedes na afloop van het komende F1-seizoen om vanaf 2025 aan de slag te gaan bij Ferrari. Daar komt hij aan de zijde van Charles Leclerc te rijden.

De succesvolle samenwerking met Mercedes, een huwelijk dat tot in de eeuwigheid leek te gaan duren, komt na twaalf seizoenen ten einde. Dat is vanzelfsprekend iets waar Mercedes-teambaas Toto Wolff van baalt, maar wat overheerst is vooral trots. "Op het gebied van team-coureurrelatie was onze relatie met Lewis de sterkste die we ooit in de sport hebben gezien. Het is iets waar we met trots op terugkijken", vertelt de Oostenrijker. "Lewis blijft voor altijd een belangrijk onderdeel van de motorsportgeschiedenis van Mercedes." Het komt voor de invloedrijke teambaas niet als een verrassing dat Hamilton nu de deur dicht trekt. "We wisten dat er een natuurlijk moment zou komen dat onze relatie zou stoppen en vandaag is die dag. We accepteren de beslissing van Lewis om elders een nieuwe uitdaging aan te gaan."

Over de eventuele vervanger laat Wolff zich nog niet uit, maar hij ziet wel kansen. "Het is voor ons mooi om over de kansen die in de toekomst liggen na te denken", verklaart de Mercedes-topman. "Voor nu hebben we samen nog een seizoen te gaan. We gaan ons nu focussen op het racen en op het leveren van een sterk 2024."