De algemene verwachting was dat Mercedes in 2023 weer vooraan mee zou kunnen strijden, nadat het team goede progressie had geboekt tijdens de tweede helft van het vorige seizoen. Maar de prestaties van de W14 vallen tegen. Vies tegen. Lewis Hamilton en George Russell kwamen in de eerste race in Bahrein niet verder dan de vijfde en zevende plek. Zij finishten op respectievelijk 50 en 55 seconden van racewinnaar Max Verstappen.

Teamchef Toto Wolff gaf na de kwalificatie in Bahrein al aan dat Mercedes terug naar de tekentafel moet. Als hem na de race gevraagd wordt 'hoe verder', zegt de Oostenrijker bij onder andere Motorsport.com: “Dat is een goede vraag. Dit is iets waar we meteen aan het begin van de week mee aan de slag moeten. Want als je kijkt naar waar we eind vorig seizoen stonden, toen het erop leek dat we flink dichterbij waren gekomen en het alleen nog een kwestie was of een circuit ons wel of niet lag, dan is het gat met Red Bull nu verdubbeld zo niet verdrievoudigd. Dat is waar we naar moeten kijken. Want Ferrari en Aston Martin, dat is allemaal bijzaak.”

“Dat gezegd hebbende geeft wat Aston Martin voor elkaar heeft gekregen wel goede inspiratie”, vervolgt Wolff. “Zij zaten eerst twee seconden van de pace, maar zijn nu het op na één na snelste team. Bij ons lijkt alles achteruit te zijn gegaan. De snelheid over een enkele ronde is nog steeds goed, maar in de race kwamen we downforce tekort, waren we aan het glijden en zakten we weg naar achteren.”

“Het wordt extreem moeilijk om het gat te dichten, maar dat is wat ons nu te doen staat. We hebben geen andere keuze”, aldus Wolff, die niet denkt dat het budgetplafond in dit geval een hindernis hoeft te vormen. “Ik weet niet of het budgetplafond echt voor beperkingen zorgt in de situatie waarin wij zitten. We moeten gewoon beslissen welke kant we op willen met de auto en daar vol op inzetten. Linksom of rechtsom ben je een auto aan het ontwikkelen. We staan alleen voor de vraag: welke auto?”

Hiermee belooft 2023 bij voorbaat geen gemakkelijk seizoen te worden voor Hamilton en Russell. “De coureurs zijn zich hier terdege van bewust”, aldus Wolf. “In het team wordt hier heel openlijk over gesproken. Iedereen weet dat het niet een kwestie is van de auto finetunen en een paar tienden vinden. Nee, we moeten op zoek naar serieuze performance om weer in een positie te komen waarin we voor race-overwinningen en kampioenschappen kunnen meedoen.”

‘Grote stappen nodig’

Wolff herhaalt dat Mercedes het over een compleet andere boeg moet gooien. “Ik neem mezelf niet in de maling en neem jullie ook niet in de maling. Ik heb altijd transparant en eerlijk proberen te zijn en wat ik hier nu zeg, is oprecht hoe ik erover denk”, vervolgt Wolff. “Ik ben niet aan het overdrijven en ben niet aan het bagatelliseren. Feit is dat het gat zeer groot is. En om er weer bij te komen zijn grote stappen nodig. Dus niet de gebruikelijke stappen die je elke week maakt door een paar downforcepunten toe te voegen. Want dat doet iedereen. We moeten dit keer van een heel ander punt komen. We hebben een jaar aan ontwikkeling verloren en om een steilere ontwikkelingscurve te hebben, moet je drastische beslissingen nemen. Dat is wat Aston Martin heeft gedaan en zij zijn goed naar voren gekomen. Als we terug gaan naar de basis, misschien kunnen we dan ook sterk terugkomen en op Red Bull gaan jagen. Dat is in elk geval het doel.”

Video: Fernando Alonso neemt Lewis Hamilton te grazen in GP van Bahrein