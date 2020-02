Wolff: "Aanwijzigingen dat Chinese Grand Prix doorgaat"

Door de uitbraak van het coronavirus wordt reizen naar China afgeraden en zijn verschillende grote evenementen al afgelast of uitgesteld, waaronder ook de Sanya ePrix Formule E van 21 maart. Een maand later - in het weekend van 19 april - staat in Shanghai de Grand Prix van China op de Formule 1-kalender. Ook die is in gevaar, want lokale overheden hebben aanbevolen om het evenement uit te stellen.

De Formule 1 toonde zich al bereid om een alternatieve datum te zoeken in de zomer of aan het einde van het seizoen, maar door de overvolle kalender lijkt dat een bijzonder moeilijke oefening. Voorlopig is het echter nog steeds business as usual voor de teams. "De Formule E in China is afgelast en zij waren vier weken vroeger geprogrammeerd. Ik hoop dus dat wij wel naar China kunnen gaan", stelde Wolff op maandag in Londen. "Ik ga hierna naar de Chinese ambassade voor mijn biometrische scan. Momenteel wijst alles er dus op dat we naar China gaan."

Wolff vindt natuurlijk ook dat de gezondheid primeert, maar denkt dat het schrappen van de Chinese Grand Prix een slechte zaak voor de Formule 1 zou zijn, net nu de wedstrijd in Shanghai eindelijk populair lijkt te worden. "Niet gaan zou heel jammer zijn. We hadden vorig jaar volle tribunes, het was uitverkocht", ging Wolff verder. "China begint een heel belangrijke markt voor ons te worden qua fans en we hebben rond de race in Shanghai heel wat mooie activiteiten gepland. Gezondheid komt natuurlijk op de eerste plaats en ik hoop dat ze het onder controle krijgen. Dat is een grotere prioriteit."

De bal ligt momenteel in het kamp van de lokale autoriteiten en van promotor Juss Events. Het kantoor van de promotor gaat deze week weer open na de vakantie rond het Chinese nieuwjaar. De verwachting is dat er de komende weken een definitieve beslissing wordt genomen, wat ook om logistieke redenen cruciaal is.

Met medewerking van Jonathan Noble