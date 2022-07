Wolff: Aanvechten regels 2023 stemmingmakerij door F1-rivalen

Diverse teams, onder aanvoering van Ferrari en Red Bull Racing, zijn niet blij met de veranderingen die de FIA vorige week voorstelde voor de vloer van de F1-auto's van 2023. Zij zijn vooral ontevreden over het verhogen van de vloerrand met 25 millimeter en het verhogen van de voorkant van de diffuser. Deze veranderingen zorgen er volgens de teams voor dat zij hun ontwikkelingsrichting voor 2023 moeten veranderen, wat een dure grap kan worden en verstorend werkt.

Enkele teams vragen zich ook af of de FIA met zijn autoriteit niet te ver is gegaan door de veiligheidskaart te spelen rond porpoising, terwijl de meeste teams het gestuiter momenteel beter onder controle lijken te hebben. De teams lobbyen nu bij FIA-president Mohammed ben Sulayem voor een compromis, maar ook wordt gesuggereerd dat het besluit van de autosportfederatie formeel aangevochten gaat worden - ofwel via een veto van Ferrari, ofwel via de rechtbank.

Het dreigen met een rechtszaak is volgens Mercedes-baas Toto Wolff - wiens team de keuze van de FIA steunt - niet meer dan stemmingmakerij en hij ziet de zaak dan ook niet voor de rechter komen. Hij stelt dat de teams niet blij zijn dat de FIA paal en perk stelt aan de trucjes die zij met hun vloer doen, waarmee zij een competitief voordeel verworven. "Ik heb in de media gelezen dat de verandering niet relevant en niet groot is, dus waarom willen ze het dan aanvechten en dreigen ze om naar de rechter te stappen?", vraagt Wolff zich af. "Geen enkel team stapt naar de rechter voor een strijd met de FIA, dat is punt één. Daarnaast zou ik gewoon opletten als de FIA besluit om iets op veiligheidsgronden te implementeren. Ik denk dat dit gewoon stemmingmakerij is."

Problemen met bouncing nog niet verholpen

Het is volgens Wolff bovendien irrelevant wat de teams ervan vinden, want het tackelen van de veiligheidszorgen van de coureurs door bouncing moet voorop staan. "Er is een probleem met de auto's dat we hier niet zien, in Oostenrijk niet zagen en in Silverstone niet zagen, omdat dit de vlakste circuits van het jaar zijn. Maar het probleem is niet weg", aldus Wolff. "De auto's zijn veel te stijf en ze stuiteren. Ik denk dat de meerderheid van de coureurs dit ook zegt als ze anoniem antwoord kunnen geven. Volgens mij was er ook zo'n discussie onder de rijders en daar is een uitkomst van waar niemand over praat. Ik denk dat we gaan zien waar het heen gaat."

Gevraagd door Motorsport.com of hij een compromis zou accepteren van een verhoging van 10 millimeter, zegt Wolff: "Het is geen kwestie van een compromis sluiten over de technische reglementen, het gaat om technische reglementen die de coureurs beschermen. Als deze auto's te stijf zijn en te veel stuiteren, laten we er dan meteen wat aan doen", zegt Wolff. "Als je vooraan rijdt, wil je er duidelijk gewoon voor zorgen dat er niets verandert. Rijd je niet vooraan, dan wil je juist dat er veel verandert. Dit zijn de twee uiteenlopende posities waar dit om draait. Laten we de coureurs eens vragen."