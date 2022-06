Wolff wil aansluiting niet verliezen: "Moeten elke kans pakken"

Mercedes is zich beetje bij beetje aan het herstellen van de moeizame seizoensopening. In Barcelona kwam het Duitse merk met een upgradepakket in een poging porpoising aan te pakken. Met name op het rechte stuk was het gehobbel een stuk minder, maar in de bochten stuiterde de W13 nog. Op het circuit van Monaco werd echter pijnlijk duidelijk dat de snelheid van Red Bull Racing en Ferrari nog niet geëvenaard kon worden. Dit zorgde dan ook voor de nodige irritaties bij Mercedes. George Russell - inmiddels bekend als 'Mr Consistency' - reed zich keurig naar de vijfde plaats, maar Lewis Hamilton bleef steken achter Fernando Alonso. De Brit werd uiteindelijk achtste in een race die chaotisch begon.

"Na een hectisch weekend in Monaco vol met rode vlaggen, uitgestelde starts en verraderlijk weer, komen we weer fris en fruitig aan in Baku. We hebben in Monaco belangrijke punten gescoord, maar er was meer mogelijk. We moeten elke kans optimaal benutten om in het gevecht te blijven", laat Toto Wolff voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan weten. "In Barcelona en Monaco bleken trage bochten een uitdaging te zijn voor de W13, maar het heeft ons ook waardevolle zaken geleerd."

Meteen na het Grand Prix-weekend in Monte Carlo is Mercedes in Brackley weer aan de slag gegaan. De renstal wil koste wat kost de problemen te boven komen, want ook Baku bestaat voornamelijk uit trage bochten. "Met Baku staat er weer een stratencircuit op het programma", gaat de Mercedes-baas verder. "Het team heeft ontzettend hard gewerkt om beide races [in Spanje en Monaco] te analyseren. Er is gekeken op welke gebieden verbetering nodig was om weer een stap te maken."

Het Baku City Circuit bestaat dus uit veel langzame bochten, maar ook lange rechte stukken en juist daar was Mercedes in het verleden sterk. De krachtbron had een topsnelheid die de concurrentie over het algemeen niet kon bijbenen en dus heeft het Duitse merk geregeld succes gekend in Baku. "De baan levert vaak leuke en bijzondere races. De lay-out geeft een goede kans op inhalen. Laten we kijken of de baan zijn reputatie ook dit weekend weer kan waarmaken."