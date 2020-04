Wolff koopt aandelen in Aston Martin

Al enige tijd gonst het van de geruchten dat Wolff als privépersoon overweegt in te stappen bij Aston Martin nu zijn goede vriend Lawrence Stroll daar aan het hoofd staat. Wolff ontkende keer op keer dat hij een formele rol bij de Britse sportwagenfabrikant gaat innemen, ondanks geruchten dat hij een aanbod op zak had om CEO te worden. De Oostenrijker zal zo'n rol niet gaan bekleden maar heeft nu wel geïnvesteerd in het merk.

Een dergelijke investering lijkt ongewoon gezien zijn rol bij Mercedes en het feit dat Aston Martin momenteel titelsponsor is van Formule 1-concurrent Red Bull Racing. De situatie is echter logischer dan het lijkt: Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, bezit al langere tijd aandelen in Aston Martin. Er is dus geen sprake van belangenverstrengeling. Daimler sloot in 2013 namelijk een deal voor 5 procent van de aandelen in ruil voor het leveren van de high-performance motoren en elektronische componenten. Daarmee is het de belangrijkste leverancier voor Aston Martin.

Motorsport.com heeft vernomen dat Wolff 4,77 procent van de aandelen in handen heeft genomen, dat vanaf volgende week minder dan een procent van de organisatie waard is. Een woordvoerder van Mercedes zei: “Door een lopende rechtenkwestie zal dit uitmonden in een aandeel van 0,95 procent in het bedrijf. Het betreft een financiële investering en dit heeft geen gevolgen voor de samenwerking met, en uitvoerende rol bij Mercedes van Toto.”

De toekomst van Wolff bij Mercedes

Wolff is momenteel in onderhandeling met het Duitse merk over een contractverlenging. Hoewel de exacte invulling van zijn rol iets zou kunnen veranderen, lijkt het zo goed als zeker dat hij de komende jaren aan boord blijft. In gesprek met Oostenrijkse media zei het recentelijk nog: “Ik ben hier nu acht jaar. Ik hou van sport en van dit team. Ik ben echter wel wat verrast over enkele gebeurtenissen in de wintermaanden en het gedrag van individuen. Uiteraard heeft dat ook te maken met mijn beslissing over 2020 en daarna. Ik ben en blijf het hoofd van Mercedes Motorsport en F1-baas, dat zal op korte termijn niet veranderen.”

Video: Olav Mol over de toekomst van de Formule 1

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble