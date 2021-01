Wolff verwacht ‘gigantisch’ uitdagend 2021 voor Mercedes

Voor het zevende jaar op rij legde Mercedes in 2020 beslag op beide wereldtitels en de Duitse autofabrikant is op papier ook de favoriet voor het aanstaande seizoen 2021. De teams staan dit jaar met grotendeels dezelfde auto aan de start als in 2020 in een poging om de kosten te drukken en dat is voor Mercedes, dat afgelopen jaar op overtuigende wijze wereldkampioen werd, natuurlijk een gunstige uitgangspositie. Toch verwacht Wolff niet dat het eenvoudig wordt voor zijn renstal. Dat wijt hij aan de moeilijkheden rond de introductie van het budgetplafond, terwijl de aandacht van het team deels al verschuift richting de nieuwe reglementen voor 2022.

“Het wordt voor ons een interessant jaar, want we moeten onszelf door het budgetplafond op een andere manier structureren dan gebruikelijk”, vertelde Wolff aan Motorsport.com. “We staan ook voor de enorme uitdaging van licht aangepaste reglementen voor 2021 en een enorme verandering van de regels voor 2022. Er zijn factoren die tegen ons werken en die ons enorm motiveren, maar er zijn ook factoren die voor ons werken omdat wij geloven dat wij een goede organisatie hebben. In algemene zin omarmen wij verandering en dat hebben wij in het verleden ook gedaan. De organisatie kijkt dus absoluut uit naar 2022.”

Lange contractonderhandelingen logisch door herverdeling aandelen

In 2020 was het lang onduidelijk of Wolff aan zou blijven als teambaas van Mercedes. Meermaals hintte de Oostenrijker ernaar dat hij wel oren had naar een nieuwe uitdaging, maar uiteindelijk verbond hij zich voor nog eens drie jaar aan de Duitse autofabrikant. Bovendien werd het aandeel van Wolff in het F1-team uitgebreid tot 33,3 procent, waarmee hij op gelijke voet komt met Daimler en nieuwe aandeelhouder INEOS. In het licht van de verandering in het aandeelhouderschap vindt Wolff het dan ook niet meer dan logisch dat het ondertekenen van het nieuwe contract meer tijd kostte.

“Mijn relatie met Ola [Källenius], Daimler, de directie en de verschillende mensen die voor Daimler werken is uitstekend. En we zijn gezamenlijk eigenaar van een bedrijf”, stelt Wolff. “Kijkend naar de toekomst is het niet altijd zo gemakkelijk als het simpelweg verlengen van een werknemerscontract, want het gaat ook over de toekomstige relatie onder de aandeelhouders. Daar is tijd voor nodig. In ieder ander bedrijf of iedere andere bedrijfsstructuur vind je niet van de ene op de andere dag een oplossing voor iedere vraag rond het bestuur en het toekomstige aandeelhouderschap. Dit is dus een normale gang van zaken.”

Wolff is zich er echter wel van bewust dat hij op termijn opgevolgd gaat worden als teambaas van de renstal. “Ik geniet van de connecties die ik heb binnen het team en dit blijft mijn rol zolang ik denk dat ik iets bij kan dragen”, maakt hij zijn ambities duidelijk. “Tegelijkertijd moet ik ervoor zorgen dat ik geen opstopping creëer qua leiderschap binnen het team. Dat is mijn verantwoordelijkheid voor onze medewerkers, Mercedes en de aandeelhouders van Mercedes GP: om te kijken naar een moment waarop ik het stokje kan overdragen aan iemand die beter is dan ik.”