Tost over zege Gasly in Monza: "Hij was briljant"

Tost moest met AlphaTauri lang wachten op een opvolger voor Vettel, die in 2008 ook de Italiaanse Grand Prix wist te winnen met het team dat toen Toro Rosso heette. Gasly was vorige week in Spa ook al sterk en profiteerde in Monza optimaal van een rode vlag, maar moest nog wel de snelle McLaren van Carlos Sainz achter zich houden. Dat deed hij met verve, dankzij een sterke tweede sector om Sainz buiten DRS-bereik te houden.

"Pierre was briljant", zei Tost. "Hij had de leiding en controleerde die. Wanneer Sainz dichterbij kwam, ging hij sneller in de tweede sector om de kloof op te trekken tot 1,2 of 1,5 seconde. Dat was prima, hij controleerde het tot het einde."

"Zonder de Safety Car had Pierre in Spa al vijfde kunnen eindigen. Nu hadden we geluk met de rode vlag en met de straf voor Hamilton, maar Pierre reed een geweldige race zonder fouten. Carlos was sneller in de eerste sector omdat hij met minder vleugel reed, maar in de tweede sector waren wij beter. Als je in de tweede sector niet dicht genoeg bij de wagen voor je kan blijven, dan lukt je dat ook niet in de Parabolica. Na de Parabolica heb je die slipstream nodig om in te kunnen halen. Wij besloten om met een extra flapje te rijden en dat werkte voor ons."

De overwinning van Gasly kwam dan wel met wat geluk, maar de Fransman presteert al een jaar bijzonder sterk sinds zijn degradatie van Red Bull naar AlphaTauri twaalf maanden geleden. In Brazilië vorig jaar behaalde hij zijn eerste podium, nu komt daar een eerste overwinning bij. "Hij is heel gemotiveerd. Dat was hij vorig jaar ook al toen hij terugkwam van Red Bull", vulde Tost aan. "Hij zei toen dat het voelde als thuiskomen bij familie. Of ik schrik heb dat we hem weer kwijtraken? Als dat zo is, dan betekent dat dat ons team het goed heeft gedaan. Anders zou dat niet gebeuren. Ik ben momenteel vrij optimistisch dat Pierre bij ons blijft."

Tost is en blijft een nuchtere Oostenrijker, dus het vizier wordt nu alweer op de volgende race in Mugello gericht, het derde deel van deze triple-header. Dat er door het coronavirus niet uitbundig gevierd kan worden, vindt Tost wellicht niet eens zo erg. "Er is geen feestje, nee. Zeker niet met mij, want ik moet alweer naar een meeting in Wenen. We moeten alles weer voorbereiden omdat we naar Mugello moeten. Dat is veel belangrijker. Laat het team maar vieren in december, maar nu niet!"