De Japanse Formule 1-coureur begint in 2023 aan zijn derde seizoen in dienst bij AlphaTauri. Na een redelijk debuutseizoen stelde de rijder teleur vorig jaar teleur met slechts vier top-tien klasseringen. Met twaalf punten eindigde hij op de zeventiende plek in het klassement. Dat was deels te wijten aan de problemen die AlphaTauri in 2022 had met de auto, maar daar heeft men naar eigen zeggen een antwoord op gevonden. Niet geheel onlogisch verwacht Tost dit jaar een stuk meer van Tsunoda, die met Nyck de Vries een F1-debutant met ervaring naast zich krijgt.

“Vorig jaar had Yuki problemen met de auto”, zegt Tost tijdens de teampresentatie van AlphaTauri in New York. “Dit jaar verwacht ik over een competitieve auto te beschikken en moet het voor Yuki een doel zijn om elk weekend Q3 te halen en punten te scoren in de races. Hij is zeer getalenteerd en heeft na twee seizoenen veel ervaring in de Formule 1. Om die reden moet hij veel meer punten halen dan hij vorig jaar deed.”

“2023 moet mijn beste jaar worden”

Tsunoda is van mening dat hij als coureur gegroeid is door de problemen die hij in 2022 had. De 22-jarige rijder uit Sagamihara denkt een stap te kunnen maken om te voldoen aan de verwachtingen van Tost. “Ik zit nu op een ander niveau en ik heb de goede aspecten van mijn eerste jaar meegenomen”, zegt Tsunoda. “Nu heb ik meer controle, ik kan meer betekenen voor het team als het gaat om de ontwikkeling van de auto. Ik gedraag me anders, heb veel geleerd. Niet alleen op het circuit, maar ook over het leven naast mijn baan. Dat heeft een positief effect op mijn carrière. Ik heb onderschat wat er allemaal bij komt kijken, maar nu heb ik gezien wat echt belangrijk is.”

Zelfcontrole en consistentie vormen wat dat betreft de sleutel voor Tsunoda. “Een belangrijk doel is om meer constant te presteren in de races, afgezien van wat de auto kan. Er moeten op regelmatige basis meer punten gehaald worden. Ik moet mezelf beter onder controle houden, beter samenwerken met het team, begrijpen wat de auto doet. Dat moet in Bahrein direct op orde zijn. Dit jaar moet mijn beste jaar worden.”