Torenhoge rekening voor Haas F1 Team na crash Mick Schumacher

Mick Schumacher ging op het Jeddah Corniche Circuit op jacht naar een plekje in Q3 toen hij in bocht 10 de controle over zijn VF-22 verloor. De Duitser spinde en klapte hard in de muur. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael kwam er zonder ernstige verwondingen vanaf, al werd hij uit voorzorg wel even naar het ziekenhuis gestuurd. Zijn Haas was er een stuk minder goed aan toe.

Tijdens de crash kwamen alle vier de hoeken van de VF-22 op enig moment in aanraking met de onverbiddelijke betonnen muur. Ook de versnellingsbak raakte los van het chassis. Uit het eerste onderzoek van het wrak blijkt dat er bijna niets meer intact is gebleven. Teambaas Guenther Steiner vertelt: “Het chassis lijkt niet gebroken te zijn. De zij-infrastructuur wel, maar dat is te vervangen. We moeten het chassis nog verder onderzoeken, maar om eerlijk te zijn ziet het er niet al te slecht uit. De motor lijkt, voor wat ik gehoord heb van Ferrari, ook nog oké. Evenals de accu. Maar al het andere is stuk!”

Torenhoge rekening

Gevraagd naar de kostenpost die gepaard gaat met deze crash, zegt de teambaas: “De kosten zijn behoorlijk hoog. De volledige ophanging is aan gort, met uitzondering van linksvoor. Misschien zit daar nog iets. De rest is gewoon koolstofpoeder. Het hele bodywork is weg, radiatoren zijn weg. Tussen de half miljoen en een miljoen zou ik zeggen.”

De F1-teams zitten niet te wachten op dergelijke tegenslagen zo vroeg in het seizoen. Door het budgetplafond zijn ze beperkt in hun uitgaven. Eén incident is nog niet problematisch vanwege de reserveringen die daarvoor staan, maar het wordt lastiger als dit later in het jaar vaker gebeurt.