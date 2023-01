De torenhoge druk op nieuwbakken Ferrari-teambaas Vasseur

Frederic Vasseur weet heel goed dat er geen toverspreuk is die Ferrari plots weer bovenaan kan krijgen. De Fransman is echter voor maar een ding aangenomen: Ferrari wereldkampioen maken. Het aantrekken van Vasseur is voor de Italiaanse renstal een significante stap. Ferrari-voorzitter John Elkann en chief executive officer Benedetto Vigna hadden geen vertrouwen meer in Mattia Binotto, terwijl ze hem nog makkelijk een jaar de tijd hadden kunnen geven. Ferrari heeft in het verleden wel vaker dergelijke stappen gezet. Zodra het in Maranello tegenvalt moeten er dingen veranderen om de boel weer om te draaien. Met het op straat zetten van Binotto maakte Ferrari een duidelijk statement: Ferrari wil nú wereldkampioen worden.

"Er is progressie geboekt. Daar ben ik blij mee. Ik ben alleen niet blij met de tweede plaats. Ik denk wel dat het team alles heeft om beter te worden", zei Vigna in de winterstop. Het doel is dan ook duidelijk nadat de tweede plek in 2022 niet goed genoeg werd bevonden. Het enige dat voldoening geeft is de eerste positie. Voor Vasseur, die eerder de leiding had over Renault en Alfa Romeo, is er geen sprake van wittebroodsweken. Het is geen optie om te praten over de ambities voor de lange termijn en om op een rustige manier terug te keren naar de top. In plaats daarvan gaat het in 2023 meteen om overwinningen en de titel. Zonder maren en zonder excuses. Aan de ene kant lijkt de druk om een resultaat neer te zetten dat Ferrari al vijftien jaar niet bereikt heeft immens. Menigeen vindt dat Vasseur met zijn stap naar Ferrari zijn doodvonnis heeft getekend.

Druk in Italië

Mochten dit seizoen goede resultaten al vanaf de start uitblijven, dan gaat dat natuurlijk meteen de vraag oproepen of Ferrari de juiste keuze heeft gemaakt. En kun je je voorstellen wat de reacties van de Italiaanse media en tifosi gaan zijn zodra Ferrari weer strategische blunders begaat? Om dergelijke kritiek te voorkomen moet Vasseur ervoor zorgen dat Ferrari vanaf het begin foutloos is, al is dat met alle druk in de Formule 1 nooit eenvoudig. Zijn focus ligt onvermijdelijk op het aanscherpen en verfijnen van het potentieel dat er duidelijk is, en op het wegwerken van kostbare fouten. Het mag geen verrassing heten dat hij zich allereerst richt op de structuur van het team en niet op de auto. Dit betekent dat hij diep in de organisatie moet duiken om bepaalde processen aan te pakken. Hij zal niet het hele team op straat zetten, maar het is duidelijk dat het beter kan en dat moet ook.

Tekst gaat verder onder de foto.

Charles Leclerc wint de Grand Prix van Bahrein. Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Vasseur kan dus tegen enkele hindernissen aanlopen, maar er zijn ook veel factoren die in zijn voordeel werken. Hij komt bij een team dat in de lift zit. Ferrari timmert al enkele jaren gestaag aan de weg en heeft ondanks alle negativiteit vorig jaar behoorlijk wat succes geboekt. Vasseur komt bij een team waarvan de basis solide lijkt. Binotto richtte zich in zijn beginperiode als teambaas met name op het laten samenwerken van de verschillende afdelingen. Hij wilde het potentieel in Maranello maximaal benutten. Vasseur krijgt ook een nagenoeg complete auto. Een waar Binotto in de winter hard aan heeft gewerkt en cruciale beslissingen nam op het gebied van concept en verbeterpunten.

Vasseur vs. Binotto

Daarnaast lijkt ook de power unit sterk verbeterd. De Ferrari-krachtbron gaf afgelopen F1-seizoen soms op cruciale momenten de geest. Hierdoor spoelde er in Spanje en Azerbeidzjan een potentiële zege door het putje. In Abu Dhabi was Ferrari eindelijk achter de oorzaak. Bronnen binnen het team zeggen dat Ferrari in staat was het vermogen weer op te voeren, nadat het in de tweede seizoenshelft conservatiever te werk moest gaan. In de winter lijkt Ferrari nog meer verbeteringen te hebben aangebracht aan de betrouwbaarheid. Hierdoor kan het hoogstwaarschijnlijk nog meer uit de power unit halen. Het wordt vooral interessant om te zien of Vasseur net zo'n kijk op de motor en auto gaat hebben als dat Binotto had. De technische kennis van de Italiaan was een van zijn sterkste punten.

De woorden die Binotto in de zomer sprak moeten Vasseur in ieder geval gaan aanmoedigen bij het uitvoeren van zijn nieuwe taak. De voormalig Ferrari-chef riep dat de Scuderia op het juiste pad zat om weer kampioenschappen te winnen. Alleen de boel aanscherpen was daarvoor nog nodig. "Ik denk niet dat we het anders moeten doen", zei Binotto. "We moeten doorgaan om stap voor stap beter te worden en ons daarvoor op elke race focussen. Er is geen wondermiddel, al vind ik niet dat we onze aanpakken moeten veranderen. We hebben al bewezen dat we goed werk kunnen leveren. Het is een kwestie van stappen maken en daaraan wennen. Wat de uitkomst van 2022 ook moge zijn, het is zaak om voorbereid te zijn op 2023."

Het is aan Vasseur om die taak te volbrengen. En ondanks zijn brede glimlach en gezellige imago dat hij in de paddock geregeld laat zien, is hij vastbesloten om de klus te klaren. Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas kent Vasseur al jaren en zei: "Hij kan heel ontspannen overkomen en grapjes maken, maar hij heeft ook een harde kant. Hij voelt precies aan wanneer hij met een motiverende speech of opbouwend gesprek moet komen. Hij is erg goed."

De eerste werkdag van Vasseur bij Ferrari is vandaag.

