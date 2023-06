Aston Martin kwam in Canada weer goed voor de dag. Hoewel Alonso eerder liet weten dat er bijna iedere Grand Prix wel nieuwe onderdelen op zijn AMR23 geschroefd worden, bleken de gereviseerde sidepods en vloer die het team meenam naar Montreal een schot in de roos te zijn. Even leek het team voorbijgestreefd te zijn door Mercedes, maar het was de Spanjaard die achter Max Verstappen op P2 eindigde, met een voorsprong van vijf seconden op Lewis Hamilton.

Hoewel Aston Martin de hete adem van Mercedes voelt - ze staan immers dertien punten boven het team uit Silverstone in het constructeurskampioenschap - probeert het team met man en macht het gat naar titelfavoriet Red Bull te dichten. De updates in Montreal waren gericht om het belangrijkste verschil met de RB19 aan te pakken: de aerodynamische efficiëntie. Het Oostenrijkse team staat erom bekend een veel grotere topsnelheid te hebben dan de concurrentie, zonder dat ze daar veel neerwaartse druk in de bochten voor inleveren.

Gevraagd of de update in Montreal bedoeld was om een efficiëntere DRS te creëren, antwoordt Aston Martins performance director Tom McCullough: "Dat is voor ons een aandachtspunt geweest, dus we werken daaraan bij iedere upgrade die we meenemen. Het heeft allemaal te maken met de efficiëntie [van de auto] als de DRS openstaat, dus we zetten op dat gebied constant stappen en dit was een klein stapje daarvan. Elke update focust zich op het hebben van efficiëntere downforce, vooral op de gebieden waar we misschien niet zo sterk waren als voorheen. Sommige updates die we op de auto hebben zullen op sommige circuits misschien zelfs beter werken dan in Canada het geval was."

Verwachtingen op traditionele circuits

De Formule 1 keert dit weekend weer terug in Europa en met de Red Bull Ring, Silverstone en Spa-Francorchamps in het vizier kijken de teams uit naar een aantal echte traditionele racecircuits, in tegenstelling tot het semi-stratencircuit in Canada. Aston Martin-teambaas Mike Krack zegt dat er genoeg bewijs is dat zijn team het beter zal doen in de hogesnelheidsbochten dan in Barcelona. “Canada is erg specifiek. Ik zei in Barcelona al dat we altijd een paar races moeten wachten om te weten waar we precies staan”, vertelt Krack. “De mix tussen updates en baankarakteristieken maakt het lastig om een helder beeld te krijgen, dus het veilige antwoord is dat Red Bull vooraan staat en dat de andere drie teams [Aston Martin, Mercedes en Ferrari] aan elkaar gewaagd zijn. Ik maak me geen zorgen [over de traditionele circuits], want de nieuwste updates lijken te werken. Er komt een aantal circuits waar je veel hogesnelheidsbochten hebt en ik denk dat we dit hebben verbeterd, dus ik kijk er eigenlijk juist naar uit. Want op zulke circuits zullen we de ware aard van de Red Bull zien en zullen we een betere indicatie krijgen van hoe ver we daar vanaf staan.”

Mike Krack, teambaas Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

De Luxemburgse teambaas denkt dat zijn team nog een hoop van de huidige auto kan optimaliseren op banen zoals de Red Bull Ring, wat een mix van lage-, medium- en hogesnelheidsbochten is. “Ik denk dat je altijd een soort van de auto opnieuw moet leren kennen als je er nieuwe onderdelen opzet, hoe je auto zich gedraagt in verschillende condities, op verschillende hoogtes. We hebben nog een hoop te leren en we moeten onze auto de komende races ook verder ontwikkelen”, aldus Krack.