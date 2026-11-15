Formule 1 GP van Brazilië

Topps viert 400e F1-start van Lewis Hamilton met gelimiteerde NOW-card

De Ferrari-coureur werd pas de tweede Formule 1-coureur die 400 Grands Prix-starts bereikte

Lydia Mee

Gepubliceerd: 15 nov 2026, 08:55

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Topps heeft een Topps NOW-verzamelkaart uitgebracht ter ere van de 400e Formule 1-start van Lewis Hamilton, die afgelopen weekend plaatsvond tijdens de Grand Prix van São Paulo.

De Ferrari-coureur werd pas de tweede coureur in de geschiedenis van het kampioenschap die deze mijlpaal bereikte, na Fernando Alonso van Aston Martin, die dat in 2024 deed.

Topps kondigde de kaart vrijdag aan op Instagram en schreef: "Lewis Hamilton wordt pas de tweede coureur die aan 400 Grands Prix in de F1 begint. Leg het moment vast met Topps NOW."

Het is kaartnummer 76 in de Formule 1 Topps NOW-serie van 2026 en kost 11,99 dollar op de website van Topps.

Topps NOW-kaarten worden op bestelling gemaakt in plaats van in een vaste oplage. Elke kaart is na de race die ermee wordt herdacht korte tijd te koop, en Topps maakt pas bekend hoeveel exemplaren er zijn gedrukt zodra die periode is gesloten.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto door: Liam Fabre

Dat is het aantal waar verzamelaars op zullen wachten. Eerder dit jaar werd de Topps NOW-kaart voor zijn eerste zege in Ferrari-kleuren, tijdens de Grand Prix van Barcelona in juni, de bestverkochte F1 Topps NOW-kaart ooit. Topps liet weten dat de oplage boven de 50.000 exemplaren uitkwam.

Zijn 400e start verliep frustrerend. De zevenvoudig kampioen startte achteraan de grid na een straf voor de power unit. Hoewel hij aanvankelijk 10 plaatsen won, finishte hij op een ronde achterstand als negende.

"Het is echt bizar als je bedenkt waar we als gezin begonnen zijn, de ontelbare uren die mijn vader en Linda in mijn racecarrière hebben gestoken, met die droom om hier te komen", zei Hamilton voorafgaand aan de race in de uitzending van F1 TV. "Ik herinner me dat ik hier mijn eerste wereldkampioenschap won."

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- Het Motorsport.com-team

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