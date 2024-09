Topjuriste van F1 vertrekt na lang dienstverband

De Formule is een van de oudst gedienden kwijtgeraakt. Chief legal officer Sacha Woodward Hill vertrekt bij de koningsklasse van de autosport, nadat ze in 1996 werd aangetrokken als juriste. Voormalig F1-baas Bernie Ecclestone was destijds persoonlijk verantwoordelijk voor het aanstellen van de Britse. Daarvoor werkte Woodward Hill bij verschillende hoog aangeschreven advocatenbureaus in het Verenigd Koninkrijk. Naast haar werkzaamheden bij F1 is ze ook in het dagelijks leven nog advocate.

Na vier jaar in de rol als juriste kreeg Woodward Hill in 2000 promotie. Zij kreeg de rol als chief legal officer, de functie de ze tot op de dag van vandaag vervuld. In 2006 werd Woodward Hill ook toegevoegd als een van de voorzitters van het uitvoerend management van F1. Door de jaren heen is zij een van de sleutelfiguren van de sport geworden. Zo was ze betrokken bij het globaliseren van de sport in eind jaren 90 en begin deze eeuw. Op het moment dat Ecclestone nog aan de touwtjes trok werd Woodward Hill als eventuele opvolger genoemd, maar dat komt er nu niet van.

Daarnaast was zij de grote vrouw achter het reorganiseren en het herstructureren van de juridische afdeling van F1. Onder haar hoede zijn er grote namen aangetrokken, waarmee de hoogste autosportklasse een serieuze stap zette. Zo helpen de juridische adviseurs verschillende raceorganisatoren als er juridische vraagstukken liggen en is de afdeling betrokken bij het maken van allerlei deals voor de sport.

Sinds het vertrek van Ecclestone zijn veel topfiguren vertrokken, maar Woodward Hill bleef de sport trouw. Zo werkte ze nauw samen met de nieuwe CEO van F1, Stefano Domenicali. De verschillende juridische successen worden intern veelvuldig aan de inzet van Woodward Hill toegeschreven. Nu na bijna dertig jaar heeft ze besloten dat het tijd is om afscheid te nemen en ruimte te maken voor de nieuwe garde. Een opvolger is nog niet bekend.