Top 50: De meest opmerkelijke F1-designs aller tijden

De komende periode staat in het teken van de presentaties van de nieuwe Formule 1-wagens voor het seizoen van 2023. Het is altijd een spannende periode, want elk jaar komt er wel een team met een onverwacht ontwerp of een spectaculaire vernieuwing.

Wat maakt een Formule 1-bolide gaaf en uniek? Dat kan van alles zijn: van een radicale technische vondst zoals vierwielaandrijving of zes wielen, of gewoon gekke vormen en opmerkelijke aerodynamica. Een bizarre vleugel, een lelijke neus of aerodynamische experimenten die zelfs nooit in de windtunnel zijn getest.

Mis jij er eentje? Laat het ons weten in de reacties hieronder.

March 2-4-0 1 / 50 Foto door: LAT Photographic Arrows A2 2 / 50 Foto door: Motorsport Images McLaren MP4-29 3 / 50 Foto door: Sutton Images Lotus 49B 4 / 50 Foto door: LAT Photographic Ensign N179 5 / 50 Foto door: Sutton Images Arrows A22 6 / 50 Foto door: Sutton Images Alfa Romeo 179 7 / 50 Foto door: Motorsport Images Force India VJM07 8 / 50 Foto door: Motorsport Images Caterham CT05 9 / 50 Foto door: Alastair Staley / Motorsport Images March 711 10 / 50 Foto door: Rainer W. Schlegelmilch Renault RS01 11 / 50 Foto door: Motorsport Images Lotus E22 12 / 50 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lotus 88 13 / 50 Brabham BT46 14 / 50 Foto door: Jeff Bloxham / Motorsport Images Honda RA108 15 / 50 Foto door: Sutton Images Ligier JS5 16 / 50 Foto door: Sutton Images Forti Corse FG01B 17 / 50 Foto door: Motorsport Images Williams FW26 18 / 50 Foto door: Steve Etherington / Motorsport Images ATS HS1 19 / 50 Foto door: Sutton Images Eifelland 21 20 / 50 Foto door: Motorsport Images McLaren MP4/10B 21 / 50 Foto door: Motorsport Images Toro Rosso STR9 22 / 50 Foto door: Charles Coates / Motorsport Images Brabham BT26 23 / 50 Foto door: LAT Photographic Williams FW08B 24 / 50 Foto door: Dom Romney / Motorsport Images Alfa Romeo 177 25 / 50 Foto door: Motorsport Images McLaren M26 26 / 50 Foto door: LAT Photographic Life L190 27 / 50 Foto door: Sutton Images Brabham BT34 28 / 50 Foto door: Rainer W. Schlegelmilch Renault R29 29 / 50 Foto door: Sutton Images Ferguson P99 4WD 30 / 50 Foto door: Motorsport Images Ferrari 312 B3 31 / 50 Foto door: Franco Nugnes Maki F101A 32 / 50 Foto door: Dave Dyer Ferrari F310 33 / 50 Foto door: Motorsport Images March 751 34 / 50 Foto door: Motorsport Images Osella FA1I 35 / 50 Foto door: Motorsport Images Merzario A1 36 / 50 Foto door: Motorsport Images Brabham BT55 37 / 50 Foto door: Motorsport Images Tyrrell 025 38 / 50 Foto door: Sutton Images Toleman TG183B 39 / 50 Foto door: Motorsport Images AGS JH22 40 / 50 Foto door: Motorsport Images Brabham BT42 41 / 50 Foto door: Motorsport Images Zakspeed 861 42 / 50 Foto door: Motorsport Images Footwork FA12 43 / 50 Foto door: Motorsport Images Ligier JS19 44 / 50 Foto door: Motorsport Images Mercedes-Benz W196 45 / 50 Foto door: Motorsport Images Lotus 56B gas turbine 46 / 50 Foto door: Motorsport Images Hesketh 308B 47 / 50 Foto door: Motorsport Images Cosworth 4WD 48 / 50 Foto door: David Phipps BMW Sauber F1.09 49 / 50 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images Tyrrell P34 50 / 50 Foto door: Motorsport Images