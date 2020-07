Top-10: Spannendste ontknopingen in de Formule 1

Clark gaf zich echter niet zomaar gewonnen en reed een fabelachtige inhaalrace. Binnen de kortste keren had hij zijn ronde goed gemaakt en keerde hij terug aan de leiding. In de laatste ronde ging het echter een tweede keer mis. Clark zag een sensationele comebackzege door de neus geboord door een stukke brandstofpomp.

Zonder brandstof vallen was in de vroegere jaren niet zo uitzonderlijk. Zo verloor Jackie Stewart in 1968 de Belgische Grand Prix op de originele layout van Spa-Francorchamps toen zijn Matra zonder benzine stilviel in de laatste ronde.

Het bleek het laatste podium van Brabham in de F1 te zijn, en de voorlaatste zege van Rindt. Rindt werd aanvankelijk gediskwalificeerd wegens een vermeende illegale achtervleugel, maar werd na drie uur toch in ere hersteld.

Jack Brabham reed in 1970 comfortabel aan de leiding op Brands Hatch tot hij in de voorlaatste bocht van de laatste ronde ook zonder benzine viel in zijn blauw-gele Brabham.

Dat gaf achtervolger Ronnie Peterson de kans om de zege af te snoepen. Na een briljant duel in de laatste rond pakte de Zweed de leiding over van Depailler.

Uiteindelijk kwam er toch iemand als eerste over de streep. Patrese slaagde erin om na zijn spin in de haarspeldbocht weer verder te rijden en behaalde zijn allereerste F1-overwinning. Pironi en De Cesaris werden nog als tweede en derde geklasseerd omdat de overige vier wagens die nog in koers lagen al meer dan een ronde achterstand hadden.

In de laatste ronde vielen zowel Pironi als De Cesaris zonder brandstof. Dat had een verrassende zege kunnen opleveren voor Williams-rijder Derek Daly, maar de Ier, die door een eerdere aanrijding al een achtervleugel en een halve voorvleugel miste, moest zijn beschadigde wagen parkeren met een stukke versnellingsbak.

Alain Prost ging aan de leiding tot het begon te regenen aan de Côte d'Azur. Prost verloor de controle over zijn Renault tussen de chicane en Tabac en ging de vangrails in. De leiding ging naar Riccardo Patrese tot de Brabham-man spinde in de haarspeldbocht, zodat de eerste positie naar Didier Pironi ging in de Ferrari, gevolgd door Andrea de Cesaris in de Alfa Romeo.

Het leek wel alsof niemand de Monaco Grand Prix 1982 wilde winnen. Het scenario dat zich in de haven van Monte Carlo afspeelde had zelfs een filmregisseur niet durven bedenken.

De ommekeer in de laatste ronde van de Canadese Grand Prix 1991 kan ook tellen, vooral door de manier waarop. Nigel Mansell reed vlotjes aan de leiding in zijn Williams en telde zich zegezeker. Mansell begon al naar het publiek te wuiven in de laatste ronde toen zijn Williams plots stilviel in de haarspeldbocht.

Iedereen gunde Hill een sprookje in Boedapest, maar met drie ronden te gaan begon Hill problemen met het gaspedaal te rapporteren. Die problemen werden steeds erger. In de laatste ronde moest Hill dusdanig vertragen dat ex-teamgenoot Villeneuve hem nog wist te passeren. Hill was ontgoocheld tweede, maar toonde zich waardig en boekte zo toch nog het beste resultaat ooit voor Arrows.

Hill kwalificeerde zich als derde en haalde bij de start Jacques Villeneuve in. Een paar ronden later kon hij ook leider Michael Schumacher inhalen en een kloofje slaan met zijn Bridgestone-banden, die duidelijk beter bestand waren tegen het hete weer dan de Goodyears van Ferrari.

Damon Hill kende in zijn F1-loopbaan ook de nodige tegenslag, waarvan de Hongaarse Grand prix 1997 misschien wel de beroemdste is. Voor de wereldkampioen was er bij Williams geen plaats en dus moest hij naar het bescheiden Arrows verkassen. Op de Hungaroring kon Hill met de Arrows - Yamaha vooraan meedoen.

Mika Hakkinen kende in 2001 een teleurstellende start, maar in Spanje was de Fin weer bijzonder sterk met de nieuwe McLaren MP4-16. Hakkinen leek op weg naar de zege in Barcelona met een voorsprong van maar liefst 40 seconden op Michael Schumacher, tot zijn motor het begaf in de laatste ronde van de race. Een zwaar ontgoocheld Hakkinen kreeg een lift terug naar de pitlane van teamgenoot David Coulthard. Schumacher pakte zijn derde zege in vijf races en was op weg naar een nieuwe titel.

9. Kimi Raikkonen, Grand Prix van Europa 2005

9 / 10

Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Vier jaar later was er weer drama in de laatste ronde bij McLaren. Kimi Raikkonen lag aan de leiding op de Nürburgring, maar stond onder druk van Fernando Alonso in de Renault. Raikkonen had eerder al een flatspot opgelopen en in 2005, toen rijders de hele kwalificatie en race op hetzelfde setje banden moesten afleggen, kwam de Fin daardoor in de problemen.

Raikkonen moest met steeds erger wordende vibraties verder rijden, wat hem veel tijd kostte. Alonso kwam in de slotfase dichtbij, maar hoefde Raikkonen niet eens in te halen. Bij het ingaan van de laatste ronde brak de ophanging van de McLaren door de trillingen af. Door de spectaculaire opgave van Raikkonen besloot de FIA de regels aan te passen en kregen rijders de toelating om één beschadigde band per race te vervangen.