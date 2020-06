Top-tien: De meest ervaren Formule 1-coureurs aller tijden

10. David Coulthard – 246 starts 1 / 10 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images Iemand die binnen afzienbare tijd uit deze lijst zal verdwijnen is David Coulthard. De Schot heeft zes starts meer dan Sebastian Vettel dus zal snel door de viervoudig wereldkampioen ingehaald worden. Coulthard debuteerde in 1994 bij Williams in de F1, toen hij als testrijder promotie maakte na het overlijden van Ayrton Senna. In zijn vijftien jaar in de sport won DC 13 GP’s, stond hij 62 keer op het podium, vertrok hij 12 races vanaf de beste uitgangspositie en noteerde hij 18 snelste raceronden.



Seizoenen: 15

Starts: 246

Zeges: 13

Podiums: 62

Poles: 12

Snelste raceronden: 18

Beste klassering: 2e in 2001



9. Lewis Hamilton – 250 starts 2 / 10 Foto door: Steve Etherington / Motorsport Images De tweede rijder in deze lijst die vandaag de dag nog altijd actief is: wereldkampioen Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur staat momenteel op een mooi rond getal met 250 starts. De komende jaren zullen daar nog flink wat races bij komen aangezien hij nog niet van plan lijkt zijn helm aan de wilgen te hangen. De Brit debuteerde in 2007 bij McLaren in de Formule 1. Sindsdien behaalde hij 6 wereldtitels, 84 overwinningen en 88 poles.



Seizoenen: 13

Starts: 250

Zeges: 84

Podiums: 151

Poles: 88

Snelste raceronden: 47

Beste klassering: 6x kampioen



8. Jarno Trulli – 252 starts 3 / 10 Foto door: Andrew Ferraro / Motorsport Images Jarno Trulli maakte in 1997 bij Minardi zijn debuut in de Formule 1 en stapte halverwege dat jaar over naar Prost als vervanger van de geblesseerde Olivier Panis. In de buurt van een titel kwam de Italiaan nooit: zijn beste seizoen was in 2004 toen hij zesde in de eindstand werd. Slechts eenmaal werd hij als winnaar afgevlagd, maar dat gebeurde wel in een turbulente editie van de Grand Prix van Monaco. Verder scoorde Trulli 11 podiumplaatsen, 4 pole-positions en 1 snelste raceronde.



Seizoenen: 14

Starts: 252

Zeges: 1

Podiums: 11

Poles: 4

Snelste raceronden: 1

Beste klassering: 6e in 2004



7. Riccardo Patrese – 256 starts 4 / 10 Foto door: Ercole Colombo De Italiaan Riccardo Patrese is in deze lijst de enige coureur die al in de jaren zeventig actief was. De rijder uit Padua debuteerde in 1977 met Shadow, nadat hij een jaar eerder de titel in het Europees kampioenschap Formule 3 had veroverd. Patrese stond 17 jaar non-stop op de grid. Zijn beste jaar was 1992, toen hij als tweede eindigde in het kampioenschap, maar wel met bijna de helft van het aantal punten van kampioen en teamgenoot Nigel Mansell. Patrese won 6 races, pakte 37 podiums, 8 poles en 13 snelste raceronden.



Seizoenen: 17

Starts: 256

Zeges: 6

Podiums: 37

Poles: 8

Snelste raceronden: 13

Beste klassering: 2e in 1992



6. Felipe Massa – 269 starts 5 / 10 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images De zesde plaats is in handen van Felipe Massa. De Braziliaan debuteerde in 2002 met Sauber in de Formule 1, een jaar later stond hij als testrijder van Ferrari aan de zijlijn. In 2004 keerde hij met de Zwitserse formatie terug op de grid om vervolgens in dienst te treden van de legendarische renstal uit Maranello. In zijn veertien jaar in de sport won hij 11 races, stond hij 41 maal op het podium, scoorde hij 16 poles en noteerde hij 15 snelste raceronden. In 2008 waande hij zich 38 seconden wereldkampioen, totdat rivaal Lewis Hamilton in de laatste bocht van de laatste ronde de benodigde vijfde plaats bemachtigde en er met de hoofdprijs vandoor ging. Het verschil tussen de nummers vijf en zes in deze lijst is trouwens behoorlijk: 37 GP's, bijna twee volledige seizoenen.



Seizoenen: 15

Starts: 269

Zeges: 11

Podiums: 41

Poles: 16

Snelste raceronden: 15

Beste klassering: 2e in 2008



5. Jenson Button – 306 starts 6 / 10 Foto door: Andrew Hone / Motorsport Images Enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button heeft evenveel GP-starts achter zijn naam staan als Michael Schumacher, maar racete een half jaar minder in de Formule 1. De Brit debuteerde in 2000 bij BMW-Williams en werd in 2009 met Brawn GP gekroond tot kampioen. In zijn achttien jaar in de F1 won Button 15 Grands Prix en stond hij 50 maal op het podium. Hij pakte slechts 8 poles en evenveel snelste raceronden.



Seizoenen: 18

Starts: 306

Zeges: 15

Podiums: 50

Poles: 8

Snelste raceronden: 8

Beste klassering: Kampioen in 2009



4. Michael Schumacher – 306 starts 7 / 10 Foto door: Charles Coates / Motorsport Images Legende Michael Schumacher vinden we in deze lijst op de vierde plaats terug, al heeft de Duitser natuurlijk het belangrijkste record in handen: het meeste aantal wereldtitels (zeven stuks). Schumi kwam in zijn loopbaan tot 91 overwinningen, eveneens een record. In dat staatje nadert Lewis Hamilton echter snel: de Brit loopt nog 7 zeges achter. De 155 podiumplaatsen van Schumacher vormen eveneens een record, al lijkt dat ook binnenkort verbroken te worden door Hamilton. De Brit komt er nog 4 tekort voor dat record. Wat betreft het aantal snelste raceronden heeft de Duitser meer marge: 77 ten opzichte van ‘slechts’ 47 voor Hamilton. Het recordaantal pole-positions heeft de huidige wereldkampioen sinds 2017 al op zak. Schumacher kwam tot 68, Hamilton staat momenteel op 88.



Seizoenen: 19

Starts: 306

Zeges: 91

Podiums: 155

Poles: 68

Snelste raceronde: 77

Beste klassering: 7x kampioen



3. Fernando Alonso – 311 starts 8 / 10 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso begon in 2001 bij het kleine Minardi aan zijn Formule 1-loopbaan maar vond snel de weg naar boven. Dat leverde in 2005 en 2006 wereldtitels op met Renault. De Spanjaard heeft 311 starts achter zijn naam staan, waarin hij 32 zeges, 97 podiumplaatsen, 22 pole-positions en 23 snelste raceronden verzamelde.



Seizoenen: 18

Starts: 311

Zeges: 32

Podiums: 97

Poles: 22

Snelste raceronden: 23

Beste klassering: Kampioen in 2005 en 2006

2. Kimi Raïkkonen – 312 starts 9 / 10 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen is hard op weg om het record van Barrichello te verbreken. De Fin heeft slechts tien racestarts minder achter zijn naam staan. Als het Formule 1-seizoen 2020 normaal zou zijn verlopen, had Raikkonen in de Grand Prix van Oostenrijk de leiding in deze statistiek overgenomen. De Alfa Romeo-coureur is een van de drie wereldkampioenen op de huidige grid en heeft 21 overwinningen op zijn naam staan. Hij stond 103 keer op het podium, was 18 maal onverslaanbaar in de kwalificatie en heeft liefst 46 snelste raceronden gereden - waarmee hij derde staat in die ranglijst.



Seizoenen: 19

Starts: 312

Zeges: 21

Podiums: 103

Poles: 18

Snelste raceronden: 46

Beste klassering: Kampioen in 2007