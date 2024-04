Top-10: De beste auto's van Adrian Newey door de jaren heen

Adrian Newey is de succesvolste ontwerper ooit in de Formule 1. Zijn auto's wonnen in de loop der jaren twaalf constructeurstitels en de coureurs in die auto's veroverden dertien individuele wereldkampioenschappen. Ongeëvenaard. De 65-jarige Brit boekte ook grote successen in de IndyCar Series en sportscars. Een overzicht van tien van zijn beste ontwerpen door de jaren heen.

March 881 – 1988

Mauricio Gugelmin, March 881 Foto door: Sutton Images

De eerste Formule 1-wagen van Newey overtrof alle verwachtingen en zette een nieuwe standaard voor aerodynamica en strakke vormgeving. Strak in de letterlijke zin van het woord, want Ivan Capelli en Mauricio Gugelmin moesten zich in de kleinst mogelijke cockpit wurmen. Waar de Judd V8 atmosferische krachtbron op de rechte stukken tekort kwam ten opzichte van de turbo’s, konden de coureurs in de bochten de verloren tijd goed maken.

Williams FW14B – 1992

Nigel Mansell, Williams FW14B Foto door: Sutton Images

Nadat Newey de handen ineensloeg met Patrick Head, de technisch directeur van Williams, kwam het aerodynamische genie pas echt tot volle wasdom. De FW14 van 1991 bleek razendsnel, maar ook erg onbetrouwbaar. De verfijnde 14B – voorzien van actieve ophanging – bracht Nigel Mansell de wereldtitel van 1992. De Brit won een indertijd recordaantal van negen races, teamgenoot Ricardo Patrese kwam ook eenmaal als winnaar over de meet.

Williams FW15C – 1993

Alain Prost, Williams FW15C Foto door: Motorsport Images

Nadat er afscheid was genomen van de FW14B, ging de 15C op dezelfde voet door. Het was misschien wel de meest technisch geavanceerde F1-bolide uit de historie. In tegenstelling tot zijn voorganger was de 15C vanaf het eerste moment ontworpen rond actieve ophanging, waardoor Newey het aerodynamisch pakket verder kon optimaliseren. Alain Prost claimde er zijn vierde wereldtitel mee en kondigde prompt zijn afscheid aan. Hill won met de 15C zijn eerste drie F1-races.

Williams FW18 – 1996

Damon Hill, Williams FW18 Foto door: Sutton Images

Na de teleurstelling in 1994 en 1995 te zijn verslagen door Michael Schumacher en Benetton, opende de overstap van de Duitser naar Ferrari de deur voor Damon Hill. De FW18 was opnieuw een pareltje uit de koker van Newey. De bolide won met Hill en Jacques Villeneuve twaalf van de zestien races. Newey verliet het team nog voor het einde van seizoen om de overstap te maken naar McLaren, maar eerst ontwierp hij nog de FW19. Die bracht Villeneuve de titel in 1997.

McLaren MP4/13 – 1998

Mika Hakkinen, McLaren MP4/13 Foto door: Motorsport Images

De introductie van smallere Formule 1-wagens in 1998 en gegroefde banden was voor Newey de perfecte kans om de concurrentie weer eens te slim af te zijn. Met de MP4-13 viel alles op de juiste plaats. Hoewel Michael Schumacher het McLaren-kopman Mika Hakkinen uitermate lastig maakte in een epische titelstrijd, leverden acht Grand Prix-overwinningen de Fin zijn eerste titel op. En eerlijk is eerlijk: ook de livery was een pareltje.

Red Bull RB6 – 2010

Sebastian Vettel, Red Bull RB6 Foto door: Hazrin Yeob Men Shah

De eerste uit een reeks Red Bull-kampioenen. De concurrentie kwam in geen velden of wegen in de buurt van de downforce-niveaus die Newey produceerde. Het leverde Sebastian Vettel zijn eerste van vier wereldtitels op. De titelstrijd werd beslist in Abu Dhabi, met dank aan de strategische blunder van rivaal Ferrari om titelfavoriet Fernando Alonso te vroeg naar binnen te halen, waardoor hij klem kwam te zitten achter de Renault van Vitaly Petrov. Het begin van de Red Bull-dominantie.

Red Bull RB7 – 2011

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB7 Foto door: Sutton Images

Met de eerste titel op zak, werd Red Bull Racing sterker en sterker. In 2011 won het team uit Milton Keynes twaalf van de negentien races en Vettel ging met de cruise control aan op voor zijn tweede titel. Alleen McLaren-coureur Lewis Hamilton (in Zuid-Korea) kon voorkomen dat alle pole-posities naar de Red Bull-mannen Vettel en Mark Webber gingen. De titel bij de constructeurs werd gewonnen met een voorsprong van meer dan 150 punten.

Red Bull RB9 – 2013

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB9 Foto door: Sutton Images

Het hoogtepunt van het Red Bull-tijdperk en een passend afscheid van de V8. Vettel werd de derde rijder uit de geschiedenis met vier opeenvolgende wereldtitels en sloot het seizoen af met een indrukwekkende reeks van negen overwinningen (inmiddels verbroken door Max Verstappen). De auto was zo goed dat er geruchten gingen over een KERS-opgewekte traction control, trucs met engine mapping en een bewegende vloer, maar de wedstrijdleiding vond niets illegaals.

Red Bull RB18 – 2022

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Foto door: Motorsport Images

De grote veranderingen in het technische reglement bezorgde de F1-ontwerpers in 2022 een blank canvas. Newey had ervaring met het laatste grondeffect-tijdperk in F1 door zijn werk begin jaren tachtig met de befaamde Harvey Postlethwaite bij het team van Fittipaldi. Die kennis leverde een auto op die in 2022 elf van de tweeëntwintig Grands Prix won en Red Bull de eerste constructeurstitel sinds 2013 bezorgde. Max Verstappen pakt er zijn tweede kampioenschap mee.

Red Bull RB19 – 2023

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

De dominantste F1-auto aller tijden, punt! De geperfectioneerde doorontwikkeling van de RB18 – met een betere gewichtsverdeling – won in 2023 tweeëntwintig van de drieëntwintig Grands Prix waaraan de auto deelnam, een waanzinnig winstpercentage van 95,65 procent. De RB19 had niet één enkel punt van zwakte, maar was op alle vlakken (lange rechte stukken, langzamere bochten) optimaal efficiënt.