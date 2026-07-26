Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft George Russell vrijgesproken van verantwoordelijkheid voor de mislukte start, waardoor hij van de zesde startplaats naar de twintigste plaats zakte in de eerste bocht van de Formule 1 Grand Prix van Hongarije.

De auto leek correct te reageren op de commando’s tijdens de rit naar de startgrid, terwijl Russell de instructies voor het opwarmen van de banden opvolgde die hem door ingenieur Marcus Dudley waren doorgegeven, inclusief een laatste reeks burn-outs toen hij zijn startplaats naderde. Maar in de laatste momenten van de startprocedure leek Russell de controle over het motortoerental te verliezen en schokte de auto weg van de startlijn toen hij de koppeling losliet.

Alleen Lance Stroll en Sergio Perez – die vanuit de pitstraat startten – bevonden zich achter Russell bij de eerste bocht. Toen Russell vroeg „wat ging daar mis?”, kreeg hij te horen dat de auto in de anti-stall-modus was gegaan.

Toen hij om nadere uitleg vroeg of hij de startprocedure verkeerd had uitgevoerd, kreeg Russell te horen: "Koppeling 2% te licht ingedrukt, het lijkt op het gaspedaal – je hebt gas teruggenomen bij een hoog toerental.”

Maar Wolff legde later uit dat het probleem met de motor – die nieuw was voor dit weekend – niet de verantwoordelijkheid van Russell was.

"Het lijkt erop dat hij ongeveer 10% gas gaf en de motor meteen tot het maximum toeren draaide; toen hij het gas losliet, sloeg de motor af”, aldus Wolff.

"Ik ben echt niet blij met de vele fouten die zijn gemaakt. Dat was dus de reden, maar verder reed hij heel goed.

"Hij baande zich moeiteloos een weg door het verkeer en wist vervolgens, denk ik, het maximale aantal punten te behalen dat hij had kunnen behalen.”

George Russell, Mercedes Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Ik zat op het gaspedaal om het toerental vast te houden, en toen begon de motor plotseling, zo’n vier seconden voordat de lichten uitgingen, helemaal wild te draaien", zei Russell.

"Ik reageerde met mijn gaspedaal, maar dat had geen effect. De motor reageerde dus niet op het gaspedaal."

Op een circuit waar inhalen notoir moeilijk is, haalde Russell in de eerste ronde Valtteri Bottas aan de buitenkant in bocht 5 in, waarna hij Alex Albon, Carlos Sainz, Oliver Bearman, Fernando Alonso, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Pierre Gasly en Nico Hülkenberg in, waardoor hij in de 17e ronde de puntenzone bereikte.

Vervolgens passeerde hij de Racing Bulls van Arvid Lindblad en Liam Lawson om in ronde 21 de zevende plaats te bereiken, waarbij hij een extra plaats won doordat Isack Hadjar met zijn Red Bull, die op de zesde plaats reed, een pitstop maakte. Russell viel vervolgens weer terug achter Hadjar toen zijn eigen pitstopreeks plaatsvond, en eindigde als zevende, 2,015 s achter de Red Bull.

"Je kunt de coureurs vandaag niets verwijten. Kimi [Antonelli] verdedigde zijn positie op de harde [banden] tegen Lewis [Hamilton] op de zachte op briljante wijze; briljant gereden, en hetzelfde geldt voor George," zei Wolff.

"Ik denk dat hij in het begin tien auto’s heeft ingehaald in het verkeer, terwijl we wisten dat het erg moeilijk zou worden. De coureurs hebben vandaag dus echt goed werk geleverd."