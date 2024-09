Coronel wijst grootste probleem van Red Bull in Singapore aan

Red Bull Racing reist met enige angst af naar de Grand Prix van Singapore van aankomend weekend. Vorig jaar wist het Oostenrijkse Formule 1-team alle races te winnen, behalve die in de Aziatische stadstaat. Ook voor deze editie is Red Bull niet de favoriet. Dat komt niet alleen door de slechte vorm waarin het team verkeert, maar ook doordat het karakter van het circuit in Marina Bay niet bij de RB20 past. Tom Coronel legt in het Viaplay-programma In de Slipstream uit waarom de auto in Singapore niet goed werkt.

"Ik denk dat het tweeledig is. Het zijn de hobbels in de remzone en de hobbels bij het uitaccelereren. Dus de beweging", begint de coureur en analist. "Het is een stratencircuit. Tuurlijk, ze zijn sterk, maar niet sterk genoeg. Dat heeft daar wel mee te maken. Je hebt het dan over downforce en vooral beweging in de auto." Collega-analist Kees van de Grint is ook aanwezig en is het eens met Coronel. "Een heel belangrijk punt dat je noemt, is het uitaccelereren", aldus de voormalig bandeningenieur van Bridgdestone. "Dat is echt, echt, echt een probleem."

Afgelopen weekend in Baku werd er ook geracet op een stratencircuit en daar kende Max Verstappen geen goede race. De Nederlander klaagde over een voorband die het contact met het asfalt verloor, waardoor er weinig grip was en de auto ging glijden. Dat is volgens Coronel te vergelijken met wat er komend weekend kan gebeuren. "Dat is dus die vering, dat de band meebeweegt met het wegdek. Als je een golfje overslaat, hangt het wiel in de lucht en creëer je dus een probleem", legt de 52-jarige rijder uit. "Daar zie ik - de tractie bij het bewegen - dat Red Bull wat minder sterk is dan de anderen."

Bij het noemen dan de anderen slaat Van de Grint aan. "Het probleem is, het zijn er meer dan een", aldus de analist. Hij verwacht dat McLaren komend weekend de favoriet is. "Er moet iemand tweede worden achter de McLarens. Dit is een circuit dat goed bij McLaren past, en ze zullen niet weer de pech hebben dat er een gele vlag in de [kwalificatie]training is. Dus ik verwacht twee McLarens voorop."