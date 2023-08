Coronel: Waanzinnig wat Piastri doet, maar moet niet naast Verstappen gaan zitten

Oscar Piastri kwam al met het stempel toptalent de koningsklasse van de autosport in en maakt die reputatie vooralsnog waar. De jonge Australiër was vorig jaar het middelpunt van een contractuele soap en inmiddels is duidelijk waarom zowel Alpine als ook McLaren dat spel hard wilden spelen. Piastri maakt van de drie rookies die in Bahrein aan de start van het nieuwe seizoen verschenen afgetekend de beste indruk en laat vooral fraaie dingen zien sinds hij na de grote McLaren-upgrades over competitief materiaal beschikt. Zo had de jongeling in Silverstone eigenlijk op het podium moeten staan en slaagde hij daar vervolgens wel in na de sprintrace op Spa-Francorchamps.

Alle respect voor Piastri, maar moet zitje naast Verstappen niet willen

Piastri maakt indruk in de paddock en op analisten, waarbij Tom Coronel geen uitzondering is. "Het is niet normaal, echt waanzinnig wat hij laat zien. Tijdens zijn eerste jaar in de Formule 3 meteen kampioen worden, tijdens het eerste jaar in de Formule 2 ook meteen kampioen en dan denk je dat er wel flink wat roest op zit omdat hij een jaar niet heeft gereden... Maar niks van dat alles", begint Coronel het gesprek met Motorsport.com. "Aan het begin van het seizoen dacht ik nog wel even ‘tjonge jonge jonge, je hebt echt de meest verkeerde keuze van je leven gemaakt’. Alles ging zo goed in de juniorklassen en dan ga je naar McLaren. Maar ja, vier maanden later rijdt hij de sterren van de hemel en zet hij Lando Norris, die wordt gezien als top vijf-materiaal in de Fomule 1, gewoon voor schut. Want dat is eigenlijk wat hij heeft gedaan. Dan is het heel simpel: alle respect."

Op de vraag of Coronel Piastri qua puur talent dan ook hoger inschat dan Norris, is zijn antwoord simpel: "Ja, dat blijkt nu wel." Piastri wordt door velen als een kampioen in spé gezien, mits hij de juiste keuzes in zijn carrière maakt, al wil Coronel daar wel een belangrijke kanttekening bij plaatsen: "Er was een tijd waarin we ook een Trulli en ook een Fisichella als toekomstige wereldkampioenen hebben gezien. Het zegt dus niet alles en daar stip je meteen een belangrijk punt aan: je moet wel de juiste keuzes blijven maken. Mensen zeggen al snel 'je moet geluk hebben', maar vaak is dat niet volledig geluk. Als je naar Max bij Red Bull kijkt, die heeft niet echt geluk gehad."

Coronel noemt de naam Max Verstappen en dat brengt hem meteen bij een positie die Piastri eigenlijk niet moet willen hebben in de toekomst. Gevraagd of het zelfmoord van zijn carrière zou zijn om (al relatief vroeg) naast Verstappen plaats te nemen, vervolgt Coronel: "Ja, ik denk dat hij dat niet moet doen. Jij noemt het zelf al zelfmoord van je carrière en dat klopt ook precies, dat is het namelijk meestal. Je moet niet naast Max willen zitten. Ik begrijp dat je geen nee kunt zeggen als je die kans eenmaal krijgt, maar je moet het voor je eigen loopbaan eigenlijk niet willen."

'Je moet kijken: wie heeft nog het dichtst bij Max gezeten?'

Het zitje naast Verstappen wordt momenteel natuurlijk bezet door Sergio Perez. De Mexicaan heeft 'gewoon' een contract voor 2024, al is er door analisten meer dan eens gespeculeerd over zijn positie. Opgemerkt dat de Perez-discussie overtrokken is doordat meerdere analisten na twee zeges begin dit jaar meteen een serieuze titelstrijd voorspelden en bij het minste of geringste om een ontslag vragen, haakt Coronel in. "Het is inderdaad heel overdreven, maar aan de andere kant moet je Max wel blijven challengen." Gevraagd wie van de huidige grid dat kan, vervolgt de coureur: "Eigenlijk moet je zeggen 'wie heeft er altijd het dichtst bij Max gestaan?'"

Het antwoord op die vraag luidt Daniel Ricciardo, al moet daar wel bij opgemerkt dat Verstappen inmiddels een veel completere coureur is dan dat hij toen was. "Dat klopt, maar hij was toen nog wel steeds de beste teamgenoot. Dus als je iemand wilt die handig is en die ervaring heeft, dan kom je misschien bij hem uit. Maar goed, het maakt toch geen reet uit wie je ernaast zet. Daar kunnen we een hele lange discussie over voeren, maar uiteindelijk maakt het niks uit wie je naast Max zet. Het gaat er alleen om dat je kijkt wie nog het dichtst in de buurt zou kunnen komen."