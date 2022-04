De derde krachtmeting van het F1-seizoen 2022 heeft geleid tot de tweede uitvalbeurt van de regerend wereldkampioen. Het is een DNF die bij Red Bull Racing hard aankomt en die Coronel typeert als 'een kleine K.O. op de neus'. "Vooral omdat je vorig jaar voor de hoofdprijzen meedeed en je nu weer de snelheid hebt om constant naar het podium te rijden. Dat vind ik op zich knap, kijk maar eens naar Mercedes. Met een tweede plek in de eerste race, een overwinning en nu weer een tweede plek had hij de aansluiting gehad en daar gaat het in deze fase om. Maar ja, dat betekent ook: als je tweemaal zo'n vracht aan punten weggeeft, dan heb je een serieus probleem, aldus Cornel in gesprek met Motorsport.com.

Dat serieuze probleem wordt op papier veroorzaakt door twee lullige uitvalbeurten. Zo ging het in Bahrein om een vacuüm in de tank en in Australië volgens Helmut Marko om een brandstoflek. "Op een ventieldopje kun je uitvallen hè, dus dat is op zichzelf niet zo gek. Maar dit is de Formule 1 en op dit niveau mag zoiets niet gebeuren, zeker niet twee keer en met Perez erbij zelfs drie keer in korte tijd." Na afloop is de link met Red Bull Powertrains gelegd en het feit dat Red Bull nu alles in eigen beheer heeft. Daar gelooft de coureur die vorige week zijn vijftigste verjaardag mocht vieren echter niet in. "Nee, want de motor komt nog steeds van de Japanners en het concept is dit jaar niet rigoureus veranderd. Dus nee, ik geloof niet dat het daar iets mee te maken heeft."

Imola cruciaal voor titelambities Red Bull

Nadat hij zijn auto in ronde 39 moest parkeren, toonde Verstappen zich nog wel behoorlijk spraakzaam. Natuurlijk baalde de regerend wereldkampioen als een stekker, maar waar hij het vierkantje in eerdere jaren liever meed, gaf hij nu uitgebreid tekst en uitleg. "Hij wordt natuurlijk ouder en volwassener. Maar - en dat zeg ik ook in mijn theatervoorstelling met Rob Kamphues - het heeft ook te maken met de wereldtitel die hij op zak heeft. Max en Jos hadden als doel om samen wereldkampioen te worden en dat is gelukt. Het klinkt gek, maar het doel is behaald."

Dat moet overigens niet worden verward met de motivatie, die er volgens Coronel nog onverminderd is. "Het gaat om de denkwijze en zeker niet om de honger. Als hij in die auto zit, dan heeft hij nog steeds dat killer's instinct. Daar heb ik na dertig jaar autosport ook nog bijles in gekregen. Van momenten waarop ik dacht 'buitenom, dat kan niet!', maar het kon wel. Dat is overigens ook exact de reden waarom hij Max Verstappen is en dat ik vandaag mijn camper in sta te pakken voor een ander raceniveau. Maar goed, ik bedoel te zeggen: die titel geeft een stukje rust."

Hamvraag is natuurlijk of er dit jaar een nieuwe titel bij kan komen of dat de kans daarop na drie raceweekenden al is vervlogen. "Bij Verstappen is de wereldtitel nooit helemaal verkeken, vorig jaar deed hij ook het onmogelijke. Bij andere coureurs zou ik misschien zeggen dat de kans al wel verkeken is, maar door de aanvalsmodus van Verstappen zeg ik dat nu nog niet. Opgeven staat niet in zijn woordenboek." Coronel spreekt dus niet van een verloren zaak, maar plaatst daar wel twee kanttekeningen bij. De eerste is een heel logische: Red Bull moet het lek - letterlijk en figuurlijk - boven zien te krijgen. Nog één à twee keer malheur betekent wel een kruis over de titelkansen.

De tweede factor is het upgradepakket in Imola. Als eerste Europese race heeft die Grand Prix de rol van Barcelona overgenomen en dus zullen de teams daar met de voornaamste updates voor de dag komen. Ferrari brengt naar eigen zeggen weinig mee, maar Red Bull wel. "Voor mij wordt Imola één van de belangrijkste races van het hele jaar. Daar gaan we zien of de mensen straks nog 's nachts of in ieder geval vroeg moeten opstaan voor races. Het is hartstikke leuk hoor, als Sainz het met Leclerc mag uitvechten, maar uiteindelijk wil je een gevecht met twee verschillende teams hebben. Zoals het begin vorig jaar ging, dat was natuurlijk mega. Toen kon het dubbeltje iedere week een andere kant op vallen met Mercedes en Red Bull. Dat is wat de Formule 1 graag wil en daarvoor wordt Imola gewoon cruciaal. Ik dacht dat Red Bull voor Australië al iets aan het gewicht zou doen, maar in Imola komen de grootste upgrades. Daarom is het daar de vraag 'zitten ze erbij of niet?'"

Het gaat om meer dan alleen de betrouwbaarheid

Voor de beantwoording van die vraag gaat het om minimaal drie factoren. De betrouwbaarheid is natuurlijk het allerbelangrijkste, maar volgens Coronel is het genoemde gewicht ook van niet te onderschatten belang. "Ferrari heeft nu gewoon de snelste auto, zo simpel is het. In Melbourne leek het zelfs alsof ze nog verder waren weggelopen. Red Bull komt gemiddeld zo'n drie tienden tekort. Maar vergeet niet: als de auto daadwerkelijk tien kilo zwaarder is, dan praat je ook over tienden. Dat gewicht naar beneden krijgen kan Max gratis rondetijd brengen en is dus megabelangrijk."

Die laatste woorden zijn ook van toepassing op de balans. Ferrari is alle raceweekenden tot dusver begonnen met een goede balans, terwijl Red Bull volgens Verstappen 'nog niet zover is'. Voor hem bleef het in Australië zoeken tot en met de kwalificatie. "En dat zagen we in Bahrein ook al hè. Daar kreeg Max het ook niet voor elkaar. Hier was dat hetzelfde verhaal, al kan de graining waar het na de race veel over ging, ook met de downforceniveau's te maken hebben. Red Bull wilde bewust met minder downforce rijden voor wat meer topsnelheid, maar daarmee vraag je meer van de banden. Maar ja, waarom moet je met minder downforce rijden? Omdat je voorlopig een mindere auto hebt en dus iets anders moet proberen dan de concurrent. We weten dat het nog beter kan bij Red Bull en juist daarom zijn die upgrades zo belangrijk." Het brengt Coronel bij de kern: Ferrari heeft het momenteel op meerdere fronten beter voor elkaar en de race in Imola wordt al cruciaal voor Red Bull om aan te haken en dus om de titelaspiraties levend te houden.

F1-update: De uitvalbeurt van Verstappen, de verschillen tussen Red Bull en Ferrari én het miserabele weekend van Sebastian Vettel besproken