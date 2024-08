Coronel snapt keuze voor Pérez: "Te veel stress bij Red Bull, er is rust nodig"

Als het Formule 1-circus na de zomerstop weer op gang komt in Zandvoort zal Sergio Pérez nog altijd de teamgenoot van Max Verstappen zijn. De Mexicaan toont sinds Miami een zeer povere vorm en staat slechts zevende in het WK, 146 punten achter Verstappen. Die kloof gaf Red Bull in theorie de kans om afscheid te nemen van Pérez, ondanks het nieuwe en tweejarige contract. Na topoverleg van Helmut Marko en Christian Horner in Milton Keynes is echter besloten om de line-up van beide Red Bull-teams onveranderd te laten: Pérez mag in ieder geval dit Formule 1-seizoen nog afmaken bij Red Bull Racing, Daniel Ricciardo blijft naast Yuki Tsunoda zitten bij het RB-team.

Het zorgt door de matige resultaten van Pérez voor gefronste wenkbrauwen, al zegt Tom Coronel de afweging wel te snappen. "Deze begrijp ik ook", reageert de analist als het op het TT Circuit Assen over het behoud van Pérez gaat. "Er is te veel stress in het team, dat zie je aan alle kanten. Nu gaat Wheatley er ook nog vandoor. Dat zijn best wel sleutelfiguren die zachtjes wegsluipen. Dan kun je wel zeggen ‘we hebben ze niet nodig, we zijn groot en sterk en er zijn ook anderen’, maar als je uitgaat van ‘never change a winning team’, dan is het nu wel aan het veranderen. Dat is niet leuk om te zien als coureur, denk ik."

Alhoewel het vertrek van Wheatley al veel langer in de pijplijn zat en het verhaal deze website in Miami al ter ore kwam, sluit het in zekere zin wel aan bij de woorden van Jos Verstappen, die eerder aangaf dat het team door alle perikelen uit elkaar kan vallen. "Klopt, en juist daardoor kan ik me vanuit Red Bull-oogpunt voorstellen dat je wat rust in het team moet hebben", vervolgt Coronel het gesprek met Motorsport.com. "Stel je eens voor dat Yuki of Ricciardo nu in het team was gekomen. Die wil zichzelf toch weer bewijzen ten opzichte van Max, terwijl het team juist iemand nodig heeft die zich voor Max opstelt, helemaal nu. Als Pérez in de gelegenheid komt, want zo moet je natuurlijk wel denken, dan moet hij gewoon helpen."

Sponsorgeld ook een belangrijke factor?

Opgemerkt dat de achterstand van Pérez vaak te groot is om überhaupt van meerwaarde te zijn, vervolgt Coronel: "Vaak wel, dat is waar. Misschien te vaak, maar ik zie het ook anders: als het team nieuwe onderdelen introduceert, dan zet die natuurlijk eerst op de auto van Max. Je hebt nu niet meer de stress dat een tweede rijder daarover gaat mopperen", geeft Coronel aan dat Pérez niet meer in de positie zit om überhaupt nog iets te willen. "Hij heeft nu gewoon een baan, en die baan is om Max en het team te helpen." Naast de genoemde stabiliteit is het sponsorgeld dat Pérez meebrengt ook een aspect dat vaak ter sprake komt. "Het gerucht is sponsorgeld inderdaad, dat hij iets van veertig miljoen meeneemt en dat ze anders een boete zouden krijgen, maar het heeft natuurlijk altijd met elkaar te maken. Normaal gesproken zegt Helmut Marko natuurlijk ‘nou jongens succes ermee, we betalen die boete wel en we moeten verder’, maar nu zie je dat er een bepaalde rust in het team nodig is."