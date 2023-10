Sergio Perez kende verre van een vlekkeloos weekend in Qatar. In de sprintrace werd hij in het grind getikt, met dusdanig veel schade tot gevolgd dat hem een dag later een start uit de pitlane stond te wachten. In de Grand Prix kreeg hij drie tijdstraffen voor het overschrijden van track limits, werd hij op een ronde gezet door teamgenoot Max Verstappen en pakte hij slechts een punt door tiende te worden. Hoe beoordeelt Tom Coronel de race van de Red Bull-coureur?

"Zwaar onvoldoende. Een hele zware onvoldoende", zegt Coronel tegen Motorsport.com. "Dat is niet omdat ik het niet helemaal begrijp, maar dat is omdat iedereen heel logisch kijkt: de ene Red Bull rijdt vooraan en de andere Red Bull maakt er een potje van en lummelt ergens in het middenveld. Je hoeft geen expert te zijn om te zeggen dat hij er gewoon een serieuze puinhoop van maakt. Ik zie ook dat Red Bull daarmee worstelt, maar als je er een goede coureur naast zet, krijg je twee haantjes. Dus het Russell-Hamilton-effect. Ik heb ook weleens het idee dat Red Bull het zo wel goed vindt: 'We hebben toch eentje die wint, wat maakt het uit? Dan laten we die andere toch een beetje de klusjes doen? Beetje de remmen inremmen.' Dan moet je hem daar maar voor gebruiken. Een race gaat hij niet voor je winnen namelijk, althans het kampioenschap niet."

Max Verstappen kroonde zich afgelopen weekend voor de derde keer tot wereldkampioen, terwijl zijn 33-jarige Mexicaanse teamgenoot nog vol in gevecht is met onder meer Lewis Hamilton voor P2 in het kampioenschap. Een strijd die Checo volgens Coronel eigenlijk gewoon moet winnen. "Als hij dat niet wint", gaat de 51-jarige coureur verder. "Weet je, bij Perez dacht ik en zie ik af en toe nog wel iets gebeuren, waarvan ik denk: 'Wauw, toch wel knap.' Maar ik zie vaker: 'Wauw, dit is helemaal niks.' Hij gaat eerder naar beneden, dan naar boven. Het mooie is dat als je teamgenoot van de snelste bent, je daarvan kan leren. Je ziet de data en met wat voor afstelling hij rijdt. Maar het werkt niet bij hem. Het werkt zelfs averechts. Max heeft hem helemaal geknakt. Met dezelfde spullen zou hij eigenlijk tweede moeten worden."

De RB19, ontwikkeld door Adrian Newey en zijn technische team, wordt door nagenoeg iedereen als de meest dominante auto van het veld gezien. Veel teams zijn daarom ook de kant van Red Bull opgegaan met de ontwikkeling van de auto. Toch denkt Coronel dat Verstappen doorslaggevend is in het succes. "Als die Red Bull zo oppermachtig is? Iedereen zegt dat dat de beste auto is. Oh ja? Waarom lukt het Perez dan niet? En niet deze ene keer. Nee, het lukt vaker niet, dan wel. Ik denk dat de Verstappen-factor, de Max-factor, wel serieus belangrijker is bij Red Bull dan wij allemaal denken. Kijk naar de McLarens. Zij rijden veelal op dezelfde plek vooraan, de Mercedessen ook. Kijk naar de startgrid. Waarom staat de ene Red Bull hier en de andere Red Bull daar, terwijl de rest nagenoeg bij elkaar staat. Je bent zo goed als dat je auto is, maar dat gaat bij deze dus niet op."

Blijft Perez bij Red Bull?

Op dit moment wordt er volop gespeculeerd over de F1-toekomst van Perez bij Red Bull. Teambaas Christian Horner liet na afloop van het treffen in Qatar weten met Checo om tafel te willen en dat het van belang is dat hij zijn vorm weer vindt. Hoe kijkt de WTCR-coureur hier tegenaan? "Hij zal wel moeten. Hij heeft weinig keus. Dat is wat je hier heel duidelijk uit kan concluderen. Misschien is het ook wel goed zo. Er is weinig keus momenteel. Wie wil je er dan neerzetten? Ten eerste heb je nog een contract met hem. Ik vind dat als je een deal maakt met iemand, en hij zegt zelf niet dat hij wil kappen, dan moet je het ook respecteren. Die keus heb je nou eenmaal gemaakt", vervolgt Coronel, die een Verstappen-Perez line-up begrijpt. "Je hebt geen twee haantjes. Hij is ook wel belangrijk en dan heb ik het over politiek en sponsoren. Max wint toch? We hoeven toch niet nog een Max te zoeken? We hebben er toch al een? Dan is het volgens mij wel goed genoeg. Maar hij moet niet gaan roepen dat hij ook wereldkampioen kan worden. Dan maak je van jezelf een clown, want dat is wat je doet. Dat kan niet. Het is niet waar. Echt niet. Je hebt bewezen dat het niet zo is."

De man uit Guadalajara liet eerder dit seizoen weten een psycholoog in de arm te hebben genomen om zijn mentale problemen mee te bespreken. "Dan zeg je ook nog een keer dat je met een psychiater in gesprek bent. Die heeft hij ook nog. Dan ben je gewoon kapotgemaakt in je hoofd. En ik begrijp dat als coureur. Want als jij in dezelfde auto veel langzamer bent dan je teamgenoot, want daar word je mee vergeleken, dan gaat dat aan je vreten in je hoofd. Daar ga je slecht van slapen. Als je slecht slaapt, kom je in een negatieve spriaal. Daar zit hij heel diep in en naar mijn gevoel heeft hij de bodem al een paar keer geraakt. Schat jezelf niet hoger in dan dat je bent. Wees tevreden met een derde, vierde of vijfde plek. Dat is waar je thuishoort. Denk niet dat je races kan winnen en denk niet dat je kampioen kan worden. Dat gaat nooit gebeuren. Nooit. Dat gebeurt alleen als Max zijn benen breekt. Er moet iets gebeuren, want zolang Max gewoon in die auto zit kun je het vergeten."

Coronel denkt wel dat Perez in 2024 nog in de Red Bull zit. "Want wie moet je er anders neerzetten? Een Lawson moet je er nu niet inzetten, want die zijn poten worden er ook afgezaagd. Verstappen is gewoon te sterk. Je moet je niet vergelijken met een Verstappen, maar in je hoofd zeggen: 'Ik ben tweede viool. Het is wel goed zo. Ik word betaald. Ik pak podiums. Ik reis over de hele wereld. Ik race in een serie wat ik mijn hele leven al wilde. Ik zit bij een topteam. Dus wat is het probleem?.' Als je die mindset hebt, dan is er niks aan de hand. Barrichello heeft een goede carrière gehad, Johnny Herbert heeft een goede carrière gehad... ik heb het dan over tweede viool-rijders. Gewoon de status als tweede viool accepteren, dan is het klaar."

