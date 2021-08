Coronel: Teamgenoot van Verstappen? Dat moet je niet willen zijn

Halverwege het Formule 1-seizoen maakt Coronel in gesprek met Motorsport.com Nederland de balans op. De coureur uit Eemnes blikt onder andere terug op het eerste deel van een intense titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, waarin het geluk meer dan eens aan de zijde was van de Britse titelverdediger. Ook gaat de WTCR-coureur verder in op de politieke spelletjes tussen de teams van Red Bull en Mercedes en feit dat Verstappen zich van al die randzaken bijzonder weinig lijkt aan te trekken.

Naast de beide titelkandidaten geeft Coronel ook zijn mening over tweede rijders Valtteri Bottas en Sergio Perez. Beide coureurs presteren volgens de Nederlander ondermaats, al mag Perez het zich volgens Coronel niet al te persoonlijk aantrekken: “Als jij carrière wilt maken in de Formule 1, dan moet je gewoon niet de teamgenoot van Max Verstappen willen zijn.”

