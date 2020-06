Coronel hoopt op F1 in Portimao: "Echt heel vet, meteen tekenen"

Met zijn collega's van Comtoyou Racing reisde Coronel vorige week af naar Portugal voor de 24 uur van Portimao, onderdeel van de 24h Series. Het bleek in meerdere opzichten even wennen, al sloeg Coronel zeker geen modderfiguur met zijn team. Sterker nog: met een vijfde plek algemeen en P2 bij de TCR-bolides wist hij zijn eerste beker van 2020 te veroveren. Maar het weekend in de Algarve draaide om veel meer dan enkel de kille resultaten. Met een aanstaand bezoek van de Formule 1 en allerlei coronamaatregelen van kracht waren er nog veel meer onderwerpen van gesprek.

Racen in coronatijd: het nieuwe normaal

Eerst maar eens naar het 'nieuwe normaal' oftewel racen in coronatijd. Dat bleek met het reizen erbij nog een redelijke expeditie. "Ik schrok me echt kapot", zegt Coronel tegen Motorsport.com. "Toen ik op Schiphol aankwam, was er helemaal niemand. En in Portugal was het ook heel vreemd. Ze zeiden van tevoren 'Portugal is weer helemaal open' maar ook daar was niemand te bekennen. Op het vliegveld was niemand, op de wegen reed niemand en in restaurants zetten ze het eten zelfs op de tafel naast je neer. Het was al met al toch best een vreemde gewaarwording."

Die laatste woorden zijn ook van toepassing op het verplicht dragen van een mondkapje. "Je loopt de hele dag met zo'n masker op. In Nederland zijn we dat niet gewend, maar daar wel. Tjonge jonge, wat was dat benauwd. Ik kan me ook goed voorstellen dat mensen dingen uitstellen, want de 'fun-factor' is nu weg." Op het circuit moest Coronel eveneens wennen aan de nieuwe realiteit. "We werden bij binnenkomst gecheckt met zo'n pistool op het hoofd, om de temperatuur te meten. En het was constant een kwestie van anderhalve meter afstand houden. In de pitbox kon dat natuurlijk niet, maar daar liepen alle monteurs met een mondkapje op. Ik was eerlijk gezegd blij als ik weer in die auto kon stappen, met m'n helm op. Want dan hoefde ik even niet zo'n ding op."

Tijdens het racen was het al rap weer 'business as usual'. Of zoals Coronel het zelf uitlegt: "Op het moment dat ik in die race-auto stapte, kwam ik meteen in een hele andere modus." Dat het op de baan min of meer normaal bleek, is volgens Coronel de grootste winst van het evenement in Portugal. "De kogel moest een keer door de kerk en dat is nu gebeurd. Wij hebben laten zien dat het kan om weer veilig te racen. Bij dit kampioenschap hebben ze de koevoet als het ware tussen de deur gezet en die deur opengebroken. Andere klassen zullen dit voorbeeld volgen."

F1 naar Portimao: "Waarom is dat contract nog niet getekend?"

Eén van die klassen lijkt de Formule 1 te worden. De koningsklasse werkte in de roemruchte historie meerdere Grands Prix van Portugal af, maar nog nooit op het circuit van Portimao. In coronatijd lijkt dit te veranderen, tot genoegen van Coronel. "Toen ik er afgelopen weekend reed, dacht ik al 'wow het moet gaaf zijn om hier met een F1-auto te rijden'. Je hebt veel hoogteverschillen en de beleving daarvan met een formule-auto ken ik wel. Denk maar aan de Formule Nippon op Suzuka. Dus ik zeg: Portimao is absoluut geschikt voor de Formule 1, duizend procent zeker."

Volgens de WTCR-coureur is het net zoals Zandvoort een 'rijderscircuit' waarop fouten worden afgestraft. "Het is heel technisch, dus als je een fout maakt dan kan het hier echt fout gaan. Verder er zit een hele mooie combinatie in tussen stop-and-go, medium-speed bochten en high-speed bochten." Vanuit rijdersoogpunt valt er weinig op aan te merken, maar hoe zit dat met het entertainment voor fans - met inhalen bijvoorbeeld? "Nou, dat zit ook wel goed hoor. Dit circuit is een enorme bandenvreter. Het spel dat we vanuit de Formule 1 kennen met verschillende bandenstrategieën gaat hier heel goed werken. Bij ons zat er bijvoorbeeld vijf seconden verschil tussen een rondje op nieuwe banden en eentje op versleten baden. Daardoor ga je in de Formule 1 zeker wel inhaalacties zien."

De faciliteiten zijn volgens Coronel ook op orde, waardoor hij twee F1-races onder de Portugese zon wel ziet zitten. "Of ik dat toejuich? Dat ze nog niet hebben getekend! Ze moeten meteen tekenen, ik zou deze kans met beide handen aangrijpen." Dat laatste gaat volgens Coronel ook wel gebeuren. "Ik weet dat er onderhandeld wordt. Toen ik aan het racen was, werd er ook over gesproken. En toen ik het hoorde, dacht ik: logisch, waarom is daar nooit eerder over gesproken. Het is eigenlijk een no-brainer. Portimao is een serieus vet circuit in een mooie omgeving, niets minder dan Suzuka." Hetzelfde geldt volgens de Huizenaar voor Mugello, een circuit dat ook in de race is voor een F1-wedstrijd in 2020. "Mugello is ook zo’n gaaf circuit waarop het veel omhoog en omlaag gaat. Die mag er ook wel bij, ook heel vet."

Arrogantie valt weg, kansen voor Europese banen

Slotvraag is of circuits als Portimao en Mugello ook na 2020 op de F1-kalenders kunnen blijven. "We moeten niet vergeten: de Formule 1 draait om geld. Veel landen betalen grof geld aan F1 voor een ‘moment of fame’. Maar dat werkt nu precies andersom, de Formule 1 is nu op zoek naar circuits om überhaupt te kunnen rijden. Dus de arrogantie die de Formule 1 in het spel met circuits altijd heeft gehad, valt weg." En juist dat biedt kansen. "Portimao zou goed zijn voor de Formule 1, Imola en Mugello ook. Alleen de F1-organisatie vraagt zo veel geld zodat het geen rendabele zaak is voor Europese circuits. Maar onder deze omstandigheden kunnen deze circuits wel iets anders op tafel leggen om aan te tonen dat ze wel degelijk interessant zijn. Under pressure everything gets liquid."

Foto's: Het raceweekend van Coronel in Portimao in beeld