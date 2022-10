Coronel: "De Vries naar AlphaTauri is meesterzet van Helmut Marko"

Het Formule 1-weekend in Suzuka gaat vooral de geschiedenisboekjes in vanwege de tweede wereldtitel van Max Verstappen, al speelde er vanuit Nederlands oogpunt nog meer. Zo is Nyck de Vries zaterdagochtend officieel aangekondigd als de opvolger van Pierre Gasly bij AlphaTauri. "Ik had het even moeilijk toen we dat mochten aankondigen, maar dat komt ook omdat ik de familie De Vries goed ken. Hendrik is een goede vriend van mij, toen we zestien à zeventien waren zijn we vaak met elkaar op stap geweest. Ik ken geen professionelere autocoureur dan Nyck de Vries. Hij gaat nog steeds om 21.00 uur naar bed en drinkt op zijn zesentwintigste alleen maar water, puur omdat hij Formule 1-coureur wil worden. Ik had dat op mijn ééntwinstigste al lang opgegeven in zijn positie, maar hij gaat door en door en door. Daarom vind ik het zo bijzonder dat het nu alsnog lukt."

'CV beter dan dat van de meeste F1-coureurs'

Met het woord 'alsnog' duidt Coronel op de atypische route die De Vries heeft afgelegd en die hem ook een wereldtitel in de Formule E heeft bezorgd. "We moeten niet vergeten: in karting won hij ieder jaar een kampioenschap. Als je naar zijn CV kijkt, dus puur naar de titels, dan is hij eigenlijk groter dan de meesten in deze paddock. Er zijn maar weinigen die zo'n lijst als Nyck hebben." Op die lijst staat ook een Formule 2-titel, al was zijn pech dat het jaar ervoor net drie coureurs (Russell, Norris en Albon) promoveerden. "Franz Tost vroeg mij dat ook nog tijdens de lunch: hoe komt het dat hij tijdens zijn derde seizoen pas kampioen is geworden en niet zijn tweede? Ik zei: hij lag tweede tot de laatste race en toen hebben ze die motoren gewisseld, dat jaar was er nogal veel te doen over de motoren in F2. Maar het was Russell en dan meteen Nyck. Uiteindelijk kwamen Norris en Albon er nog langs en was iedereen ineens vergeten wie Nyck was, maar ik dacht 'jongens wacht even...'"

In 2022 bleek het momentum alsnog aan zijn zijde en dan met name door de geslaagde invalbeurt in Italië. Voordien stond De Vries ook al wel op de radar bij teams, maar door Monza steeg hij met stip op verschillende lijstjes. Williams wilde zijn diensten en met Alpine kwam het tot een test in Hongarije, maar uiteindelijk deed AlphaTauri boter bij de vis. "Ik vind dit een meesterzet vanuit Red Bull", laat Coronel aan Motorsport.com weten. "Moet jij eens even goed nadenken. Jij bent nu doctor Helmut Marko en denkt 'oeh, Williams wil hem graag hebben' en 'oeh, hij gaat testen bij Alpine.' Verder weet Mercedes met al die klantenteams ook wel wat hij kan, dus boem, deze gozer moet ik nu meteen vastleggen. Dan ben ik iedereen te snel af en kan ik de keuze maken uit alle kandidaten op de markt. En Marko doet niet zomaar wat hè. Hij is in één ding briljant en dat is jonge coureurs spotten." De werkwijze van Red Bull heeft daarbij ook geholpen, zo weet Coronel. "Zij hebben een soort brutaliteit op dat vlak. Het is een kwestie van 'die man willen we hebben, bam, hier heb je meteen een contract en dan regelen we het.' Ze denken eigenlijk heel simpel en handelen snel."

De Vries in potentie de teamleider van AlphaTauri?

Vervolgvraag luidt natuurlijk wat De Vries kan in een volwaardig jaar op het hoogste niveau. "Ik moet altijd zo lachen om mensen die zeggen 'ja, maar hij is al zevenentwintig'", haakt Coronel meteen in. "Ja, sukkels denk ik dan! Word toch wakker, die ervaring is nu juist zijn grote voordeel. Die bagage neemt hij allemaal mee waardoor hij nu veel beter voorbereid is op zijn eerste F1-jaar." Mede door die ervaring heeft Marko in Japan al laten weten dat hij De Vries eerder als een teamleider ziet dan Yuki Tsunoda en rekent op zijn technische feedback. "Daar ben ik ook van overtuigd, ja. Ik zet mijn huis er zelfs op in. Marko was zelf een racer en voelt die dingen echt wel aan. Dat zegt al genoeg."

Video: Tom Coronel reageert emotioneel op F1-aankondiging Nyck de Vries