Coronel nog aan het bijkomen van Dutch GP: “Alles klopte gewoon”

Op ‘the day after’ gaat Motorsport.com Nederland even op de koffie bij Coronel voor een terugblik op de eerste Grand Prix van Nederland in 36 jaar tijd. De oogjes van de coureur uit Eemnes zijn wat klein en de stem schor, maar Coronel is de beroerdste niet en neemt nog nagenietend toch de microfoon in handen.

“Het allermooiste wat kon gebeuren, is gebeurd”, blikt Coronel terug op de thuiszege van Max Verstappen voor de oranjegekleurde tribunes. “Alles klopte. Dan heb ik het niet alleen over Max, maar ook over het circuit, het oranjelegioen, het weer… Het kan eigenlijk niet. Ik ben nog steeds aan het zoeken, maar ergens moet het toch niet helemaal goed zijn gegaan? Maar alles klopte. De treinen gingen goed, ik heb geen verkeer gehad toen ik naar het circuit ging, iedereen was tevreden. Het enige wat niet goed ging was het korte nachtje. Maar dat had ik vannacht niet door”, lacht Coronel.

Coronel liet TCR-race schieten voor Zandvoort

Coronel combineerde het bijwonen van de Dutch Grand Prix afgelopen weekend met het TCR-weekend op de Duitse Nürburgring. De Audi-coureur pendelde meerdere dagen heen en neer tussen de badplaats aan de Noordzeekust en het circuit in de Eifel en scoorde op zaterdag een vijfde plek in de eerste race. De tweede race op zondag liet Coronel echter schieten. “Ik moest zelf nog even racen in het Europees kampioenschap. De eerste race op zaterdag heb ik wel gereden. Maar de tweede race op zondag heb ik aan me voorbij laten gaan, want Zandvoort wilde ik niet missen. Het blijkt dat ik dat heel goed gekozen heb.”

Bekijk bovenaan deze pagina het hele gesprek met Coronel. Daarin legt hij ook uit waarom hij zich op de donderdag in Zandvoort voegde bij de track walk van Alpine-coureurs Fernando Alonso en Esteban Ocon, geeft hij zijn mening over de overstap van Valtteri Bottas naar Alfa Romeo en blikt hij alvast kort vooruit op de komende race in Monza, waar er volgens Coronel ook weer voldoende kansen liggen op een zege voor Max Verstappen.