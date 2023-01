Coronel: Met Verstappen en Red Bull op de inschrijflijst vecht je voor P2

Max Verstappen begint op 5 maart weer als titelverdediger aan het Formule 1-seizoen. Het herhalen van de voorbije campagne zal met vijftien overwinningen beslist geen sinecure worden. Abu Dhabi was in 2022 het slotstuk wat van een zeer overtuigend seizoen is geweest. De afsluiter van dat jaar was in de ogen van Tom Coronel ook meteen een race waarin het verschil tussen Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez tekenend aan de oppervlakte kwam. "Hierin zag je de dominantie treffend. Max heeft Perez in het begin van die race op sleeptouw genomen voor de tweede plek in het kampioenschap, maar uiteindelijk hield Checo het niet bij of waren zijn banden in ieder geval op."

"Zeker geen oranje bril"

"Daardoor moest hij wel voor de tweestopper gaan en creëerde hij zelf een situatie waarin er niet meer te helpen viel", analyseerde Coronel al meteen in de paddock van het Yas Marina Circuit. "Want een overwinning weggeven, dat gaat natuurlijk niet. De sportman die dat doet, is voor mij afgeschreven. Dat zag ik ook bij Ricciardo toen hij voor Renault koos. Toen zei ik ook 'oké, dan ben je geen sportman meer. Dan is het over'. Maar het gevoel dat Verstappen voor zijn banden heeft en het vermogen om die goed te houden, daaraan zie je het verschil dat een coureur kan maken, want dat is uiteindelijk wel wat het is."

Het verschil tussen beide Red Bull-coureurs is voor Coronel simpelweg een feitelijke constatering. "En nee, mensen, ik ben niet de voorzitter van de fanclub. Dat zijn dingen, net als van alles over oranje brillen, die mensen nogal snel op mij af gooien. Maar dat is allemaal niet waar. Ik houd gewoonweg van mensen die hard kunnen autoracen. Ik zei vijf à zes jaar geleden al: 'hij doet dingen die ik als autocoureur zelf absoluut niet kan'. Daaruit concludeer ik dat hij anders is dan anderen. Ik doe het spelletje zelf al 33 jaar, maar ik kan dingen niet die hij wel kan. Dat gaat om buitenom gaan bij Nasr op Spa, maar ook om bandenmanagement. Dat heeft helemaal niks met nationaliteit te maken. Als hij een Duitser, Fransman of Chinees was geweest, had het mij namelijk ook helemaal niets uit gemaakt. Dan had ik precies hetzelfde gezegd, want ik zie hem dingen doen die anderen niet doen. Daardoor begrijp ik trouwens ook waarom ik erover lul en hij in die auto zit."

Red Bull de favoriet, maar Mercedes dichterbij?

Het maakt dat Verstappen, in ieder geval met een auto die bij zijn rijstijl past, niet meteen hoeft te vrezen voor Perez - ondanks alle ambities van de Mexicaan en diens vader. Een belangrijkere vraag luidt hoeveel weerstand Red Bull als geheel krijgt. Verstappen verwacht dat het veld in 2023 een stuk dichter bij elkaar komt, al betekent dat volgens Coronel nog niet dat het team van Christian Horner overvleugeld wordt. "Nee, er is bij Red Bull zelf ook nog wel ruimte. Hun systeem en hun combinatie werken momenteel gewoon. En dat betekent dat het nu niet in één keer ophoudt, dat kan niet. Ik denk dat Red Bull en Verstappen in de aankomende twee jaar nog heel lastig te verslaan zijn, in de combinatie die er nu staat hè. Als je eenmaal een bepaalde richting hebt gekozen die goed werkt, dan ga je niet in één keer haaks linksaf. Normaal gesproken kan dit niet ineens over zijn."

Wel is het goed mogelijk dat de onderlinge verschillen kleiner worden. Van Ferrari en vooral Mercedes wordt alom verwacht dat ze een stap zetten, terwijl Red Bull met de reductie van de windtunneltijd zit. "Dat gaat de rest hopelijk wat dichterbij brengen", zei Coronel er in de paddock over. "Maar die gaan er niet meteen overheen, dat begrijp jij ook. Zelf hoop ik wel dat Mercedes er inderdaad bij komt, zoals Max ook zegt. Dat zou voor de sport natuurlijk mooi zijn. Twee of drie die met elkaar vechten, dan krijgen we net even wat meer strijd en rivaliteit vooraan. Die dingen hebben we ook wel een beetje nodig natuurlijk als liefhebbers van de sport." Maar als Coronel zijn geld in dit stadium op iemand moet zetten voor de wereldtitel in 2023, dan is het antwoord helder: "Als je Verstappen en Red Bull op de inschrijflijst ziet staan, dan vecht je normaal gesproken voor P2."

